Venezia 78, il Premio Kinéo Miglior Film/Miglior Regia a Susanna Nicchiarelli

Il Premio Kinéo, ideato e diretto da Rosetta Sannelli, appuntamento fisso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e che da 19 anni assegna riconoscimenti ad alcuni dei migliori artisti di fama internazionale, ha annunciato tutti i vincitori di quest’anno.

Doppietta di premi per Susanna Nicchiarelli che, con il suo Miss Marx, si aggiudica il premio come Miglior Film e il premio per la Miglior Regia. Ha ricevuto il premio come Miglior Opera Prima Governance - Il prezzo del potere di Michael Zampino, mentre il premio come Miglior Sceneggiatura è stato assegnato ad Antonio Pisu per Est; a Il buco in testa di Antonio Capuano va invece il premio Pubblico&Critica SNCCI. Massimo Popolizio si è aggiudicato il premio come Miglior Attore Protagonista per Governance – Il prezzo del Potere, Lorenza Indovina quello come Miglior Attrice Protagonista per Cosa Sarà di Francesco Bruni. L’attrice francese Clotilde Courau, invece, si è aggiudicata il Kinéo come Miglior Attrice Non Protagonista per Il Cattivo Poeta di Gianluca Jodice. Guest Star della serata del Premio sono state Francesca Valtorta, Bianca Nappi, Margherita Tiesi, l’attrice Maria Pia Calzone, la regista Cinzia Th Torrini, l’attore Ralph Palkail regista Andrea Pallaoro, la direttrice di fotografia Kate Arzimenti.

Ma il Kinéo, che è una manifestazione che da sempre sa guardare al futuro, assegna anche numerosi premi dedicati alla serialità. Fra questi: il premio come Miglior Serie Tv/Piattaforme Italiana a Romulus di Matteo Rovere e Michele Alhaique, mentre il premio come Miglior Serie Tv/Piattaforme Internazionale è assegnato alla serie francese, già divenuta di culto, Chiami il mio agente di Fanny Herrero. A ricevere il premio come Miglior Regista Internazionale (Serie) è David Warren per la sofisticatissima Grace and Frankie.

Fra i premi internazionali, poi, ci sono: il Miglior Film Internazionale in sala assegnato a Nomadland di Chloé Zhao; Miglior Film Internazionale in Piattaforma per Mank di David Fincher; Miglior Attore Protagonista Internazionale a Gary Holdman per Mank; Miglior Attrice Internazionale alla bella e talentuosa Olivia Williams per The Father – Nulla è come sembra di Florian Zeller; il MHA (Movie for Humanity Award) va a Mila di Cinzia Angelini (vera e propria “regina dell’animazione a Los Angeles”). E ancora, fra i premi dedicati alle altre arti: il Kinéo Arte/Lirica va a Damiano Michieletto; il Kinéo Arte/Musica è assegnato alla pianista Lola Astanova;

Per finire, i premi dedicati ai giovani artisti, a cui il Premio Kinéo dedica sempre maggiore attenzione. Ottengono quindi il Premio CSC Giovani Rivelazioni: Irene Casagrande, che si divide con successo tra cinema e TV; Eleonora Contessi direttrice di fotografia e allieva del CSC, con all’attivo diverse partecipazioni a Festival internazionali e fondatrice di una rivista internazionale di fotografia; Antonia Fotaras, anche lei già allieva del CSC, e che è a Venezia alle Giornate degli Autori con il film Il silenzio grande di Alessandro Gassmann

I premi per Miglior Attore Co-Protagonista sono andati a Michele Ragno per il film School of Mafia di Alessandro Pondi e a Lorenzo Zurzolo per Morrison di Federico Zampaglione. Ospiti speciali dell’evento: le testimonial di Medicina Solidale e Fonte D’Ismaele Francesca Valtorta, Bianca Nappi, Margherita Tiesi; gli attori Maria Pia Calzone e Ralph Palka; i registi Cinzia Th Torrini e Andrea Pallaoro; la direttrice di fotografia Kate Arzimenti.

Anche quest’anno è proseguita la collaborazione con la stilista Eleonora Lastrucci che ha incantato il Red Carpet di Kinéo con la magia delle sue creazioni e che, con impegno ecologico, promuove una moda di qualità che non si distrugge – al contrario di quanto accade con le produzioni di massa che bruciano le giacenze producendo inquinamento – ma che riutilizza e ricicla anche i ritagli, realizzando piccoli accessori e complementi dell’abito stesso.

La scrittrice Karine Tuil, autrice del romanzo Le cose umane edito da La Nave di Teseo, invece, verrà premiata con il Kinéo Arte e Letteratura giovedì 9 settembre alle ore 19.45 presso Villa Ines. La stessa sera, alle 21.45 in Sala Grande, verrà proiettato l’omonimo film tratto dal romanzo. Dopo la cerimonia si è tenuta la cena di Gala nella splendida cornice di Ca’ Sagredo nella dimora cinquecentesca dei Dogi Morosini, dove si sono potuti ammirare gli affreschi di Pietro Longhi, tele del Tiepolo, la biblioteca monumento nazionale. Tra i presenti numerosi ospiti istituzionali: lo scultore Lorenzo Quinn con la moglie Giovanna Cicutto, il Consigliere Paolo Romor, il Capo Gabinetto e Direttore Generale del Comune Morris Ceron, Luca Zuin responsabile programma Comune Venezia.

Il Premio Kinéo, da sempre vicino al mondo della solidarietà e in particolare alle tematiche infantili, quest’anno ha scelto di essere vicino a Medicina Solidale e alla fondatrice Lucia Ercoli che con Fonte D’Ismaele ha scelto di dedicarsi alla tutela dell’infanzia – “Libertà, formazione, salute e istruzione sono diritti ancora non garantiti in Italia per l'infanzia e l'adolescenza. Fonte di Ismaele sarà a fianco di ogni bambino perché l'età non sia più un elemento discriminatorio”. Per Medicina Solidale e Fonte D’Ismaele saranno presenti le tre testimonial: Francesca Valtorta, Bianca Nappi e Margherita Tiesi. Il Premio Kinéo ringrazia la Biennale Cinema, da 20 anni la casa di Kinéo, la Regione Veneto, che ha concesso il patrocinio, la Veneto Film Commission, che ha ospitato la Conferenza stampa il 4 settembre, l’Istituto Luce Cinecittà, che ha ospitato la premiazione nel Padiglione italiano, Cà Sagredo nella persona della direttrice, Lorenza Lain. Cotril, brand hair beauty 100% made in Italy e da sempre legato al mondo del cinema, è tra i partner del premio Kinéo e si è occupato di realizzare gli hair look più glamour per le numerose attrici coinvolte.

Tra gli sponsor della kermesse il Consorzio del Prosecco DOC: “Come Consorzio del Prosecco DOC – dichiara Stefano Zanette – siamo da sempre molto vicini al mondo della cultura e dell’arte. Siamo presenti alla Mostra del Cinema di Venezia da diversi anni in collaborazione con Regione del Veneto - Veneto Film Commission. Oggi siamo lieti annunciare l’avvio di una nuova partnership con il prestigioso Premio Kinéo che si inserisce nel contesto della programmazione degli eventi più rilevanti della 78. Mostra Internazionale d’arte Cinematografica”. Il Premio Kinéo, si realizza in collaborazione con il CSC (Centro Sperimentale di Cinematografia), ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema), il SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani), col sostegno della DGCA (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo) del MIC.