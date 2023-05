Victoria Cabello sperimenta lo sci nautico sulla Senna durante "Viaggi Pazzeschi"

Viaggi Pazzeschi, Victoria Cabello sperimenta lo sci nautico a Parigi sulla Senna

Victoria Cabello è già sulla cresta dell'onda con i suoi "Viaggi Pazzeschi"! Ieri sera nella seconda puntata del travel-show, in onda ogni martedì, alle 21,30, su TV8, ha indossato la muta per scivolare con destrezza sulla Senna durante un'esilarante sessione di sci nautico a Parigi. Tra adrenalina e prese in giro con il suo compagno di disavventure Paride Vitale, Victoria ha sfidato le fredde acque del fiume parigino, dimostrando un po' a sorpresa le sue capacità anche nello sport.