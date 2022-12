Viktoria dei Maneskin sul water sfida la censura Instagram

Viktoria dei Maneskin e la foto a Boston sul water

Nuova foto “sui generis” di Victoria dei Maneskin. Nel backstage del concerto di Boston si è lasciata immortalare su un water con gli slip abbassati. Non è chiaro se si tratta realmente di una stanza adibita a toilette o se semplicemente il pezzo del bagno è stato piazzato lì per poi essere smaltito, ma la cosa certa è che la bassista, con indosso ancora gli abiti da palcoscenico e il microfono, si è lasciata immortalare sorridente. Non avendo rivelato nulla di "scandaloso", Instagram non ha rimosso lo scatto, ma è chiaro che si tratta di una vera e propria sfida alle linee guida in fatto di censura.