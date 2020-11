Violenza sulle donne, Sorgenia sensibilizza i giovani con Ernia ed Ema Stokholma

#sempre25novembre: con Ernia ed Ema Stokholma, Sorgenia parla ai giovani per prevenire la violenza contro le donne

Sorgenia al fianco delle donne con la terza edizione di #Sempre25novembre. Un percorso iniziato due anni fa, quando la Digital Energy Company è scesa in campo per sensibilizzare quante più persone possibili sul tema della violenza di genere, non soltanto il 25 novembre, giornata che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedica al terribile fenomeno. Nel 2018 e nel 2019, insieme a La Grande Casa scs onlus, l'azienda è intervenuta dando un sostegno alle donne in uscita da situazioni di violenza: il primo anno attraverso percorsi di ripresa di consapevolezza del proprio valore umano e professionale, il secondo illuminando per un anno 23 case rifugio del Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza (CNCA).

Quest'anno Sorgenia ha deciso di dedicarsi alla sensibilizzazione dei giovani, con la collaborazione di due testimonial d'eccezione: il rapper Ernia, nel cui stile emerge una profondità di sentimenti e contenuti, e la Dj e conduttrice Ema Stokholma, determinata nell'affermare i diritti delle donne. Saranno loro, dal 10 novembre su Instagram, a invitare i propri fan a porre domande sul tema, a stimolare un dibattito intorno a un argomento che richiede la massima attenzione e consapevolezza. Il progetto culminerà con un live talk, il 24 novembre alle ore 19 sul profilo Instagram @holyernia, durante il quale il rapper cercherà di rispondere ai dubbi e alle domande ricevute.

"Quest'anno abbiamo scelto di dar vita a un progetto di prevenzione, parlando ai giovani per sensibilizzarli su un fenomeno sociale terribile e, purtroppo, ancora molto diffuso", ha commentato Gianfilippo Mancini, AD di Sorgenia. "Vogliamo far sì che il dibattito e l'attenzione sul tema della violenza di genere sia argomento di confronto tra i ragazzi attraverso figure in cui oggi si riconoscono e che considerano modelli di riferimento. Il progetto #sempre25novembre è un ulteriore tassello del nostro impegno per realizzare un futuro migliore e davvero sostenibile per le nuove generazioni".

Oltre alla consolidata collaborazione con La Grande Casa scs onlus, l'iniziativa di Sorgenia quest'anno si sviluppa con il supporto dell'associazione Parole O_Stili: le conversazioni con Ernia ed Ema Stokholma, le loro risposte e i loro racconti diventeranno materiali video per la realizzazione di schede didattiche utili agli insegnanti delle secondarie di secondo grado, disponibili sui profili social di Sorgenia e attraverso la piattaforma di contenuti di Parole O_Stili, affinché l'educazione al rispetto e all'uguaglianza sia un concetto divulgato nel maggior numero di scuole secondarie di secondo grado in tutta Italia.