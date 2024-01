Virginia Raffaele: "Colpo di luna con un ritorno 'spericolato' di Bianca Berlinguer"

Virginia Raffaele sbarca con uno show tutto suo nel prime time di Rai1 (per tre venerdì di seguito): ecco “Colpo di Luna“ (prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine).

Gli ingredienti segreti di questo spettacolo? Due le atmosfere piene di magia: da un lato quella che nasce nella tradizione dei grandi varietà televisivi e dall'altro il senso di favola del Luna Park, dove Virginia è cresciuta, che ha nel suo DNA e che porta con sé ovunque vada con i suoi personaggi, racconti, ospiti.

"Colpo di Luna sarà un varietà in 3 puntate dove si alterneranno valletti, ospiti, musica, maschere. Intrattenimento a 360 gradi. Un corpo di ballo fantastico, un orchestra, il pubblico in studio che ci dà l'energia giusta e la fortuna di avere tanti grandi ospiti che mi sono venuti a trovare", racconta Virginia Raffaele.

Gag, imitazioni e tanta musica nel menù di Colpo di Luna: al fianco di Virginia Raffaele infatti ecco una band di 15 elementi diretta dal Maestro Maurizio Filardo – e ballo con la direzione artistica di Laccio e il suo corpo di ballo che dipinge scenari e mondi.





E poi ci saranno gli ospiti fissi...

"Come Gigi D'Alessio, Carlo Conti, la signora Coriandoli e il mio compagno di viaggio Francesco Arca".

E tante special guest star...

"Si alterneranno da Gianni Morandi a Massimo Ranieri, Arisa, Sabrina Ferilli, Fabio de Luigi, Stefano Accorsi, Noemi. Tanti ospiti"

Quali nuovi personaggi troveremo in Colpo di Luna...

"Ci sarà una esclusiva, inedita Barbara Alberti che cercherà in tutti i modi di promuovere il suo libro".

Non solo...

"Un ritorno 'spericolato' di Bianca Berlinguer. E Patty Pravo che chiuderà dentro casa Carlo Conti e lo costringerà a fargli compagnia più che le interviste"

E poi...

"Qualcun altro che non sveliamo..."

Due stagioni clamorose a teatro con Samusà (sold out in tutta Italia e premi prestigiosi come il Duse nel 2022) e subito dopo il debutto Colpo di luna ci sarà il ritorno in teatro. Cosa rappresenta questo spettacolo teatrale?

"E' uno spettacolo che mi appartiene, ne ho fatti due da sola in teatro: Performance e Samusà"

E quest'ultimo...

"E' uno spettacolo autobiografico"

Lei che è nata e cresciuta dentro un luna park, "facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela", aveva raccontato quando lo spettacolo partì.

Oggi sottolinea: "Me lo sono scritto e disegnato addosso perché ci sono tutte le cose che amo fare, dal ballo al canto all'intrattenimento alla maschere. E' come far entrare il pubblico fisicamente nel mio luna park personale che ho in testa e nel cuore"

"In questi 6-7 anni mi sono sperimentata tanto in teatro, ho portato in tournée Samusà - con cui ripartiremo da gennaio (dal 18 al 21 gennaio sarà a Pesaro poi tappe a Bari, Roma, Cremona e Genova, ndr) - e ho fatto 3 film. Ho scritto e cercato di dare, corpo, anima e struttura alle idee che avevo e che poi ho portato a Colpo di luna", conclude Virginia Raffaele.

