Elodie e Annalisa, duetto show: Sanremo 2025 si scalda

Sanremo 2024, Elodie-Annalisa: duetto nella serata Cover?

Sanremo 2024, quasi ci siamo alla prima puntata del Festival che inizierà il prossimo 6 febbraio 2024 (finale di sabato 10). Tra le serate più attese della kermesse canora c’è quella del venerdì, dedicata ai duetti e alle cover: i 30 Big in gara sul palco dell’Ariston canteranno insieme a un ospite.

Lorella Cuccarini sarà la co-conduttrice ("in prestito" da Amici e Mediaset), al fianco di Amadeus nella notte delle Cover di canzoni nazionale o internazionale del passato (ma anche un medley o un proprio brano). Poi il televoto del pubblico, il giudizio della giuria della sala stampa decreteranno il "vincitore della serata".

I big in gara? Dai Ricchi e Poveri ai Negramaro, passando per Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Annalisa, Angelina Mango, Gazzelle senza dimenticare vincitori come Mahmood, Diodato, Il Volo, Renga. E attenzione a Geolier, Ghali, Big Mama.

Piatto ricco magari con una ciliegina sulla torta: Elodie potrebbe duettare con Annalisa. Altre indiscrezioni: esibizione tra Donatella Rettore e Loredana Bertè, oltre a Samuele Bersani, possibile ospite sul palco insieme a Fiorella Mannoia.