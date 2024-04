Walter Nudo a "Ciao maschio": "A 12 anni ho pensato di togliermi la vita"

"Ciao maschio" ospita il ritorno in tv di Walter Nudo

Il “confessionale” curato e condotto da Nunzia De Girolamo è pronto ad andare in onda con una seconda puntata ricca di ospiti. In particolare, sabato 20 aprile, la giornalista interrogherà Walter Nudo, attore da tempo lontano dagli schermi della nostra televisione.

Di seguito le anticipazioni delle sue dichiarazioni: "Sono arrivato in Italia quando avevo otto anni, balbettavo e non parlavo bene italiano. A me veniva da piangere per questa cosa e una mia insegnante mi diceva 'piangi davanti a tutti'. Gli altri bambini, di questa cosa, ne ridevano. In quel periodo ho pensato che il mondo sarebbe stato un mondo migliore senza di me". "In quel momento - prosegue l’attore - ho pensato 'cosa ci faccio qui?', anche perché tutti mi bullizzavano e deridevano. Per questo ho pensato di togliermi la vita".