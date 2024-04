Gioelli, Fagnani a Striscia: "Nessun vantaggio. Rappresentazione falsa"

Gioelli, Fagnani a Striscia la Notizia: "Nessun vantaggio. Rappresentazione falsa"

Francesca Fagnani scrive a Dagospia dopo il servizio di Striscia la Notizia di giovedì 18 aprile. "Le immagini che avete trasmesso nel vostro programma nella puntata di ieri, che mi riguardano, inducono il pubblico a ritenere che possa avere ricevuto un qualche vantaggio dall’indossare determinati articoli nel corso del mio programma televisivo. Varrebbe a dire che avrei violato sistematicamente la legge professionale, le norme che regolano il mio rapporto con la Rai e soprattutto tradito quello con il pubblico".

"Questa è una rappresentazione che mi offende profondamente perché falsa e quindi dannosa. Vero piuttosto è che questi, senza che venga data in alcun modo riconoscibilità ai produttori che li forniscono, vengono resi disponibili gratuitamente di volta in volta in prestito per la sola intervista. Nessun vantaggio ne beneficio ne deriva, né per me né per altri, se non esclusivamente quello di non dover acquistare accessori a completamento del mio abito di scena. Quello che è andato in onda mi espone evidentemente a un giudizio negativo da parte del pubblico, fuorviato dalla vostra ricostruzione nel giudicare negativamente me e la mia condotta", sottolinea la conduttrice di Belve, programma cult del prime time di Rai2 che in queste settimane sta volando negli ascolti tv (vincendo anche il confronto con Le Iene in onda su Italia 1).

"La mia esperienza lavorativa e la correttezza del mio operato sono beni preziosi che ho sempre protetto e difeso da qualsiasi aggressione. Confido davvero che questa mia possa bastare nel chiarire la vicenda", conclude Francesca Fagnani.