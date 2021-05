X Factor 2021, il nuovo conduttore dopo Cattelan è Ludovico Tersigni

Sarà Ludovico Tersigni, attore, nipote di attore, originario di Nettuno e protagonista della serie Netflix Summertime, il conduttore della nuova edizione del talent show musicale di Sky X-Factor. Tersigni arriva dopo dieci anni di conduzione di Alessandro Cattelan, che sarà impegnato in un nuovo progetto di cui abbiamo parlato qui.

Tersigni, classe 1995, ha esordito davanti alle telecamere nel 2014 recitando in Arance & Martello, il film diretto dallo zio Diego Bianchi e presentato in anteprima alla 71ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nel 2015 ha poi debuttato in televisione con un ruolo in Tutto Può Succedere, adattamento italiano della serie della Parenthood (della Nbc), poi il successo con Summertime. Tersigni si è diplomato al Liceo Classico Chris Cappell College di Anzio, e dalle scuole medie si è cimentato con la musica continuando poi a studiare in compagnie di teatrali amatoriali.