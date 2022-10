X Factor 2022 live. Fedez favorito tra i giudici. Ma Dargen D'Amico...

X-Factor 2022: Linda Riverditi è la favorita per la vittoria, Fedez avanti tra i giudici

È Linda Riverditi la favorita per la vittoria di X-Factor 2022, il talent show di Sky giunto alla sedicesima edizione, secondo quanto riporta Agipro. Alla vigilia della partenza dei Live, la cantante della squadra di Fedez si piazza in cima alla lavagna di Planetwin365 a 4,25, davanti a Lucrezia Maria Fioritti a 5,25 e a Matteo Orsi a 6 volte la scommessa.

Tra i giudici, Stanleybet.it punta sul "veterano" Fedez a 2,50, con Dargen D’Amico che insegue a 3 volte la scommessa e Rkomi a 3,50; ultima Ambra Angiolini a 4 volte la posta. Tornando ai concorrenti, attenti ai Santi Francesi quotati 6,25, davanti a Giorgia Turcato (Joélle) a 7,50, con i Disco Club Paradiso e Jacopo Rossetto (in arte Iako) a 7,75, mentre si sale a 9,50 per il successo degli Omini. Doppia cifra, a 13, per Matteo Siffredi e Beatrice Quinta, poi a 21 il successo di Gaia Eleonora Cipollaro (in arte Dadà) e i Tropea ultimi a 2.

X-Factor 2022, Linda: 'Io favorita? Prematuro dirlo'

Linda Riverditi è considerata la favorita per la vittoria di X-Factor 2022, il talent show in onda su Sky che parte con i live. Rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione dei live, la cantante 19enne, in squadra con Fedez, ha però tenuto a sminuire i toni: "La cosa non mi interessa più di tanto, ma sono contenta - ha spiegato - certamente essere definita la favorita è una bellissima sensazione -ha aggiunto- ma secondo me è prematuro dirlo".

X-Factor 2022, si scalda la sfida tra i giudici: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi

La sfida entra nel vivo a X Factor 2022, lo show Sky Original prodotto da Fremantle: dopo 6 settimane di selezioni tesissime, ora la musica si fa dal vivo, sul palco del Teatro Repower di Milano.Da giovedì 27 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, partono i Live con una giuria formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Ognuno alla guida di 4 roster eterogenei, con almeno una band per squadra, per 12 concorrenti in totale, realizzando una fotografia della scena musicale contemporanea. Tutti determinati ad arrivare alla vittoria finale.

A condurre lo show Francesca Michielin che arriva giovedì alla sua prima diretta televisiva da conduttrice, dopo aver accompagnato nelle prime fasi giudici e artisti in gara con empatia ed ironia.

Santi Francesi, Iako, Joėlle, Lucrezia Maria Fioritti, Tropea, Matteo Siffredi, Omini, Linda Riverditi, Dadà, Disco Club Paradiso, Matteo Orsi, Beatrice Quinta (foto Lapresse)



Per i giudici la scelta dei 3 componenti da portare in squadra è stata complessa e sentita, tutti si sono lasciati guidare dal loro istinto e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva nelle ultime Last Call.

E così Fedez porta nella sua squadra Gaia Eleonora Cipollaro (in arte Dadà), Linda e gli Omini; Ambra schiera Matteo Siffredi, Tropea e Lucrezia Maria Fioritti; Dargen invece fa scendere in campo Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta), Matteo Orsi e i Disco Club Paradiso; per Rkomi ci saranno Jacopo Rossetto (in arte Iako), Santi Francesi e Giorgia Turcato (Joėlle).

X Factor 2022 live: cover e poi MTV generation

Nel corso del primo Live di X Factor 2022, gli artisti in gara saranno divisi in due manche in cui proporranno cover di brani di artisti popolarissimi della scena musicale italiana e internazionale. Il secondo Live di X Factor, in programma giovedì 3 novembre, sarà invece una puntata a tema, dal titolo “MTV generation”: i giudici assegneranno ai loro cantanti i brani iconici di un'epoca d'oro della musica in televisione. Una serata evento all'insegna della celebrazione di artisti, generi e videoclip che hanno fatto la storia degli anni Novanta. Sarà anche l'occasione per celebrare i nuovi grandi impegni di MTV, a partire dai prossimi MTV EMA 2022 di Dusseldorf del 13 novembre. Per l'occasione, in platea ci saranno alcuni dei Vj che hanno fatto la storia di MTV.

X Factor 2022, Elisa ospite del primo live

La stagione di X Factor 2022 sarà ricca, puntata dopo puntata, di ospiti straordinari e ciascuno darà vita ad una performance realizzata in esclusiva per il programma.

Ospite del primo Live sarà Elisa, reduce dal successo del suo ultimo album “Back to the future” e da un’estate in tour nel segno del sold out. A #XF2022 presenterà un set esclusivo con una speciale anticipazione. Accompagnata al pianoforte da Dardust, presenterà in anteprima un piccolo assaggio di quello che, dal 1° dicembre, sarà un nuovo spettacolo live dal titolo “An Intimate Night”: la tournée nei teatri con nuovi arrangiamenti, pensati per la magica atmosfera natalizia con una formazione suggestiva composta da chitarra, pianoforte e quintetto d'archi. Special guest di questo nuovo tour sarà proprio Dardust che, oltre a curare gli arrangiamenti, accompagnerà la cantautrice al pianoforte in tutte le date.

E sempre nel corso della prima puntata, proprio Dardust, in anteprima dal vivo, proporrà un medley inedito estratto da “Duality”, il suo nuovo lavoro in uscita il 28 ottobre, un doppio album in cui, per la prima volta, scinde i suoi due regni in due esperienze parallele e allo stesso tempo convergenti. Dardust è il pianista italiano tra i più ascoltati al mondo e pioniere della musica classica alternativa e nel 2023 tornerà dal vivo con un tour in Italia e in Europa.

Nella terza puntata sarà poi il momento del super ospite internazionale YUNGBLUD, la nuova star inglese del rock con oltre 3,5 miliardi di stream totali, il cui nuovo album dal titolo “Yungblud” ha debuttato alla prima posizione nella classifica in Gran Bretagna, Australia, Irlanda e in Nuova Zelanda. Icona rock n’roll per la generazione Z, ha ricevuto gli elogi di leggende del rock come Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Steve Jones e Dave Grohl.

Nel team creativo che prima immagina e poi crea concretamente lo show musicale e televisivo, confermati Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment.

X Factor 2022, finale al Forum di Assago

Per la Finale di questa edizione, X Factor tornerà al Mediolanum Forum per un ultimo spettacolare e intensissimo Live Show che decreterà il vincitore di questa edizione.

Tornano anche quest’anno anche i due appuntamenti che accompagnano, come da tradizione, i Live: è già in onda il Daily, il racconto giorno per giorno del lavoro di ogni concorrente e dei giudici, dall’assegnazione alle prove, fino all’esibizione in diretta e ai commenti post puntata, ma anche le immagini della loro quotidianità raccolte in prima persona attraverso i propri smartphone anche nel Loft, dove i ragazzi quest’anno torneranno a vivere; e po, da giovedì 27, ripartirà Hot Factor, condotto sempre da Paola Di Benedetto, una delle voci più apprezzate di RTL 102.5, tra i media partner di #XF2022, che guiderà lo spazio dedicato ai commenti a caldo di giudici e concorrenti subito dopo la fine dello show.

X Factor 2022, dove vedere il talent show in tv e streaming

Quest’anno, poi, ci sarà l’Ante Factor, un appuntamento che precederà le puntate dei Live Show e racconterà le emozioni in diretta dal backstage di X Factor. Insieme ancora a Paola Di Benedetto a partire dal primo Live alle ore 21.10 su Sky Uno e in streaming su NOW.

I Live Show di X Factor 2022 saranno ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go; il mercoledì successivo al primo on air saranno poi proposti in prima serata su TV8.

Il programma è realizzato nel pieno rispetto della normativa relativa alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e delle direttive previste dal Protocollo condiviso per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo del 07/07/2020.

X-FACTOR 2022, LE SQUADRE

Quelle al via giovedì 27 saranno sette serate di grande musica live che porteranno alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2022 di X Factor. Un percorso nel quale ogni giudice e ogni roster saranno come di consueto affiancati da un producer: insieme ogni settimana sceglieranno e assegneranno i brani ai ragazzi in gara, prepareranno con loro le performance in sala prove e le affineranno per arrivare al Live del giovedì sera.

X-FACTOR 2022, LA SQUADRA DI FEDEZ

Il roster di Fedez mette al centro l’esuberanza e l’energia dei giovanissimi Omini, la sensibilità di Linda Riverditi e la voglia di contaminare mondi musicali diversi tra loro di Dadà. Ad accompagnare nel percorso la squadra sarà il producer Iacopo Sinigaglia.

X-FACTOR 2022, LA SQUADRA DI AMBRA

Il roster di Ambra mette in evidenza tre differenti anime musicali, la fragilità di Matteo Siffredi, la poliedricità dei Tropea e il cantautorato di Lucrezia Maria Fioritti. Con Ambra lavorerà il producer Simone Privitera.

X-FACTOR 2022, LA SQUADRA DI DARGEN D'AMICO

Il roster di Dargen D’Amico mette al centro l’identità attraverso tre progetti artistici unici, dalla cantautrice Beatrice Quinta all’intensità di Matteo Orsi, fino ai coloratissimi Disco Club Paradiso. Ad affiancarli nel percorso come producer ci sarà Big Fish.

X-FACTOR 2022, LA SQUADRA DI RKOMI

Il roster di Rkomi manifesta mondi sonori diversi: il clubbing etereo di Iako, il pop d’autore dei Santi Francesi e la delicatezza di Joėlle. Il producer per loro sarà Katoo.

Paola Di Benedetto (Lapresse)



X-FACTOR 2022, PAOLA DI BENEDETTO A DAILY E HOT FACTOR

Tornano anche i due imperdibili appuntamenti che, come da tradizione, accompagnano i Live di X Factor: Hot Factor, che vede nuovamente alla conduzione Paola Di Benedetto, tra le più apprezzate speaker di RTL 102.5 (uno dei media partner di #XF2022); a lei spetterà il difficile compito di guidare i commenti a caldo di giudici e concorrenti un secondo dopo la fine dello show di prime-time. E il Daily, già in onda da dopo la puntata delle Last Call, l’appuntamento che racconta giorno per giorno la vita dei ragazzi. Le loro storie saranno al centro di tutto, per un tragitto che va dall’assegnazione dei brani alle prove, alla performance live, agli sviluppi manche dopo manche, fino ad arrivare ai commenti del post puntata. Ma ci sarà anche un approfondito racconto più “personale” con la vita quotidiana dei ragazzi, che da quest’anno tornano a vivere tutti insieme in un Loft. Il percorso del Daily di X Factor 2022 sarà verticale e approfondito sulla preparazione dei Live Show e vivrà sul punto di vista degli artisti in gara anche grazie all'utilizzo di auto-racconti in modalità video-diario e/o mobile.Gli appuntamenti ricorrenti saranno il brief e le prove in sala, quando ogni giudice incontrerà i propri ragazzi e, dopo aver fatto il punto sulla puntata precedente e su come lavorare al nuovo brano, prima di recarsi direttamente in sala prova per iniziare a costruire, attraverso un lavoro “vero”, il brano che porteranno sul palco dei Live. Nella puntata del giovedì, a poche ore dall’inizio dello show in diretta, vedremo le prove in studio, mentre il venerdì sarà in onda la consueta riduzione della puntata live del giorno precedente.