X Factor 2023, Morgan torna come giudice. Michelin confermata alla conduzione

X Factor 2022, confermata la nuova edizione. La giuria sarà composta da Morgan, Dargen D'Amico e Ambra Angiolini. Non si esclude anche Fedez

X Factor 2023 si farà. La conferma sarebbe arrivata direttamente da Fremantle, che avrebbe confermato il contratto in scadenza con Sky. Non solo, secondo quanto riporta il Messaggero in questa edizione ci sarà il ritorno di Morgan come giudice. Il musicista dovrebbe prendere il posto di Rkomi dopo aver preso parte come ospite a due puntate del talent nella scorsa edizione. E' ancora presto per una conferma ufficiale ma pare che Morgan stia trattando con Sky e Fremantle già da diverse settimane.

Mantenerranno saldi il proprio posto nel programma gli altri giudici Dargen D'Amico e Ambra Angolini. Anche Fedez dopo la vittoria del duo dei Santi Francesi da lui seguito aveva dichiarato: "È stata un'edizione in cui finalmente ho respirato l'aria che c'era esattamente quattro anni fa, sono stato molto bene. Il prossimo anno? In ogni caso, io ci sono". Francesca Michelin dovrebbe restare nel ruolo di conduttrice.