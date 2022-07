Aborto, Biden firma un ordine esecutivo per ripristinare il diritto

Aborto, Biden: "La decisione della Corte suprema non ha alcuna base all'interno della Costituzione"

Il presidente americano Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo volto a proteggere l'accesso all'aborto e alla contraccezione, dopo che la Corte Suprema, il 24 giugno ha annullato la sentenza Roe v. Wade, che proteggeva il diritto all'aborto a livello federale.

"La decisione della Corte suprema, che ha abolito il diritto costituzionale all'aborto sancito dalla sentenza Roe v. Wade del 1973, non ha alcuna base all'interno della Costituzione degli Stati Uniti", ha detto il presidente Usa, Joe Biden nel momento della firma dell'ordine esecutivo. L'obiettivo è quello di salvaguardare l'accesso ai farmaci per la contraccezione di emergenza e rafforzare dal punto di vista legale i diritti di chi necessita di questi servizi.

"Si tratta di un puro e semplice esercizio di potere politico, derivante dall'antipatia che la maggioranza della Corte suprema nutre nei confronti di Roe e del diritto alla privacy dei cittadini", ha detto Biden, aggiungendo che la sentenza della Corte suprema ha "riportato il Paese al diciannovesimo secolo, quando le donne morivano a causa di aborti condotti in condizioni non sicure dal punto di vista sanitario: una realtà terribile a cui Roe aveva messo fine".

"Il divieto all'aborto a livello nazionale significherebbe impedire alle donne di fare scelte sulla propria vita: finchè sarò presidente, vi garantisco che farò tutto il possibile perchè ciò non avvenga", ha rimarcato il presidente americano. "Dopo la sentenza della Corte suprema, i repubblicani sono determinati ad andare avanti, imponendo alcune delle leggi più restrittive mai viste in questo Paese a livello statale: il divieto è già in vigore in 13 Stati, e in alcuni di essi è così estremo da non prevedere eccezioni nemmeno per le vittime di stupro o incesto", ha detto Biden, aggiungendo che "se volete cambiare questa situazione, vi prego di andare a votare alle elezioni di medio termine a novembre", ha concluso il presidente Usa.