Adolf Hitler eletto... ma in Namibia. Ed è difensore dei diritti civili

Adolf Hitler ha vinto le elezioni, con un travolgente 84,88% dei consensi: d'ora in poi rappresentera' la Regione settentrionale di Oshana. Per la precisione e' stato eletto nel collegio elettorale di Ompundja, per conto del partito di governo, la Swapo. Piccolo dettaglio: il tutto si svolge in Namibia, sulla cui Costituzione il signor Adolf Hitler ha giurato gia' qualche giorno fa. In verita' il neo-eletto - il cui nome completo e' Uunona Adolf Hitler - ha poco a che vedere con il Fuehrer: infatti si tratta di un attivista per i diritti civili, in prima linea nella lotta contro l'apartheid. Il punto e' che la Namibia e' un'ex colonia tedesca, ed il nome Adolf non particolarmente raro. Tra l'altro, nel Paese non mancano vie intitolate a Bismarck o persino allo storico ministro degli Esteri Hans-Dietrich Genscher. Meno frequente, in effetti, l'abbinamento con il cognome del capo supremo del Terzo Reich. "Il fatto di portare questo nome non significa certo che ambisca al dominio globale", assicura lo Hitler della Namibia. Intervistato dal tabloid tedesco Bild, Uunona ha spiegato che per molti anni il nome gli era sembrato assolutamente normale: "Solo quando sono diventato adulto ho capito che quell'uomo intendeva sottomettere tutto il mondo: ma io non ho niente a che vedere con queste cose"