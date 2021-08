Aereo abbattuto in Iran, si dimettono tre giornaliste tv

Aereo abbattuto in Iran, continuano gli effetti collaterali. Anche tra i giornalisti. Una dopo l'altra tre anchor women delle tv iraniane hanno salutato il pubblico rammaricandosi di aver mentito sul caso del jet centrato da due missili. E non solo su quello. A riportarlo è IlMessaggero.it

La giornalista iraniana Gelare Jabbari ha scelto Instagram: «Scusatemi, ho mentito per 13 anni».

E Zahra Khatami ha prima ringraziato «grazie per avermi accettata come anchor fino ad oggi», poi l'addio: «Non tornerò mai più in tv. Perdonatemi». La sua collega della rete pubblica iraniana Irib, Saba Rad, ha fatto altrettanto: «Grazie per il sostegno in tutti questi anni di carriera. Annuncio che dopo 21 anni di lavoro in radio e Tv non posso continuare a lavorare nei media. Non posso».