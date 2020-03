Afghanistan, altro che accordo con Trump: i talebani rompono già la tregua

Afghanistan, talebani rompono tregua: 3 morti in attentato

Una motobomba a una partita di calcio nell'est dell'Afghanistan ha fatto tre morti e 11 feriti mentre i talebani hanno annunciato la fine di una tregua parziale in vigore da una settimana nel Paese e la ripresa delle operazioni contro le forze afghane. Secondo il presidente della Khost Football

Federation, le tre vittime erano fratelli.

Afghanistan, Servizi: quotidiane le segnalazioni di minaccia

"Le pressoche' quotidiane segnalazioni di minaccia contro obiettivi di varia natura, riferibili ora alle istituzioni afgane ora alla presenza internazionale, raccolte dal dispositivo estero dell'intelligence risultano coerenti con una situazione di sicurezza che ha registrato uno degli anni peggiori dell'ultima decade". Lo sottolineano gli 007 nella loro ultima Relazione annuale al Parlamento ricordando come si siano "concretizzate, tra l'altro, azioni con ordigni esplosivi di particolare potenza e inedite per target, come quella compiuta il 24 novembre a Kabul, per mezzo di una mina magnetica, ai danni di un veicolo delle Nazione Unite".