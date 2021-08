Afghanistan, incontro Cia-talebani. Banca Mondiale congela aiuti al paese

Il direttore della Cia, William Burns, ha incontrato lunedì scorso a Kabul il capo dei talebani, Abdul Ghani Baradar. Lo riferisce il Washington Post. A riferire dell'incontro segreto e' stato un funzionario coinvolto nel dossier che ha parlato in forma anonima al quotidiano. Si tratterebbe del vertice di piu' alto livello avvenuto tra i talebani e un membro dell'amministrazione Biden dalla caduta di Kabul.

La Cia non ha commentato l'indiscrezione, mentre i talebani hanno smentito. La decisione di Biden di mobilitare un veterano della diplomazia come Burns avviene nel contesto della convulsa evacuazione del personale diplomatico Usa e dei suoi collaboratori afghani dall'aeroporto di Kabul. Secondo il Washington Post, e' presumibile che al centro del colloquio vi sia stata la possibilita' di estendere oltre il 31 agosto, data del completo ritiro Usa, la scadenza per portare a conclusione il ponte aereo.

Biden e' sotto crescente pressione da parte degli alleati, in primis Francia e Gran Bretagna, perche' il termine venga esteso, in modo tale da evacuare tutti gli aventi diritto. Un portavoce dei talebani ha pero' affermato che la data del 31 agosto e' una "linea rossa" varcata la quale ci saranno "conseguenze".

Afghanistan, Biden: “I talebani stanno aiutando in evacuazioni”

"I talebani hanno preso misure per aiutare a far uscire le persone" dall'Afghanistan. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando dalla Casa Bianca dopo il vertice del G7, in cui ha riferito che tutti gli alleati hanno concordato sul giudicare i talebani dalle loro azioni. "Nessuno di noi credera' alla loro parola", ha aggiunto.

"Abbiamo aiutato a evacuare 70.700 persone dal 14 agosto. Questa è una testimonianza degli sforzi delle nostre coraggiose donne e dei nostri coraggiosi uomini in servizio, dei nostri diplomatici sul campo a Kabul e degli Alleati che sono ancora con noi". Ad affermarlo è il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "Nelle ultime 12 ore ci sono stati altri 19 voli militari Usa che hanno trasportato 6.400 persone evacuate. Oltre 50 voli e 12.000 persone", nel complesso dai Paesi della coalizione nelle ultime 12 ore, sottolinea ancora Biden.

Gli Stati Uniti saranno "leader" nello sforzo comune con gli alleati di sostenere i rifugiati e gli evacuati afghani. Lo ha detto Joe Biden nelle sue dichiarazioni sull'Afghanistan. Il presidente americano ha assicurato che vi sarà "uno screening di sicurezza" per tutti gli afgani evacuati. E ha esortato la comunità internazionale "a lavorare assieme per accogliere migliaia di afghani che otterranno lo status di rifugiati". "Gli Stati Uniti - ha promesso - faranno la loro parte. Stiamo lavorando strettamente con le organizzazioni per i rifugiati per ricostruire il sistema che è stato scientemente distrutto dal mio predecessore".

Afghanistan, la Banca mondiale congela gli aiuti al paese

La Banca mondiale ha deciso di congelare gli aiuti all'Afghanistan, cercando nuovi strumenti per sostenere la popolazione. "Abbiamo sospeso i pagamenti nel quadro delle nostre operazioni in Afghanistan e stiamo monitorando e valutando da vicino la situazione", ha detto un portavoce contattato dall'Afp. "Siamo profondamente preoccupati per la situazione in Afghanistan - ha aggiunto - e per il suo impatto sulle prospettive di sviluppo del Paese, soprattutto per le donne".