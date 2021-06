Afghanistan, volo italiano bloccato: Farnesina convoca ambasciatore emiratino

Su istruzione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il segretario generale del ministero degli Esteri ambasciatore Ettore Sequi, ha convocato alla Farnesina l’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti Omar Al Shamsi. Lo rende noto la Farnesina. La decisione dopo che gli Emirati Arabi Uniti hanno negato il passaggio nel loro spazio aereo al C130 dell'aeronautica militare italiana con a bordo giornalisti e militari diretti a Herat in Afghanistan, per la cerimonia dell'ammaina bandiera che segna il ritiro delle truppe italiane dal tormentato Paese. Sequi -aggiunge la nota- ha manifestato all’ambasciatore "la sorpresa e il forte disappunto per un gesto inatteso che si fa fatica a comprendere".