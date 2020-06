Africa, la pandemia aggrava il numero di contagi: la quota supera i 200 mila

La pandemia di Covid-19 sta accelerando sul continente africano con 207.617 casi confermati, oltre 94 mila ricoverati e 5.642 morti. Lo riferisce il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Africa, Matshidiso Moeti, sottolineando che il virus si diffonde partendo dalle capitali, veicolato dai viaggiatori arrivati da fuori, e lamentando l'urgenza di reperire dispositivi sanitari per i test virologici. In tutto 10 paesi su 54 sono focolai del coronavirus sul continente, responsabili del 75 per cento dei casi, con il Sudafrica che da solo concentra un quarto di tutti i contagiati.

Sudafrica il più colpito, poi Nigeria e Algeria. Egitto Paese con più morti

“In Africa non mancano casi gravi e vittime, ma al momento una delle più grandi sfide riguarda la disponibilità in dispositivi medico-sanitari, a cominciare dai test” ha sottolineato Moeti. Secondo l’ultimo bilancio diffuso dall’Oms, con 55.421 contagi il Sudafrica è la nazione maggiormente colpita – con 1.210 decessi – mentre per numero di vittime è l’Egitto in testa alla triste classifica, con 1.306 morti. Ad ogni modo numeri ampiamente inferiori rispetto a quelli registrati al momento negli Stati Uniti e in Sudamerica, oppure in passato in Cina e Europa. Gli altri paesi africani maggiormente coinvolti nella crisi sanitaria sono Nigeria (13.873 positivi e 382 morti), Algeria (10.484 e 732 vittime), Ghana (10.201 casi e solo 48 decessi), Marocco (8.455 contagi e 210 morti), Camerun (8.681 e 215) e Sudan (6.427 e 389).