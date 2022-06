Aiea in allerta: persi i contatti con la centrale nucleare di Zaporizhzhia

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha di nuovo perso la connessione remota con i suoi sistemi di sorveglianza dei dispositivi di sicurezza installati nella centrale nucleare di Zaporizhzhya, in Ucraina

Lo ha detto il direttore generale dell'agenzia, Rafael Grossi, in un tweet. "Ciò sottolinea la necessità che l'Aiea visiti la struttura nel prossimo futuro", ha aggiunto.

La guerra in Ucraina giunge al suo 127esimo giorno e continuano le minacce alla sicurezza internazionale perpetrate dalle truppe di invasioni russe. A rischio ci sono soprattutto i siti nucleari.

Il presidente Vladimir Putin ha assicurato: "L'esercito russo non colpisce obiettivi civili durante l'operazione militare speciale in Ucraina", per il quale "non c'è stato nessun attacco terroristico a Kremenchuk" ma minaccia "Svezia e Finlandia vogliono unirsi alla Nato? Che lo facciano", - ha ribadito Putin alla tv di Stato russa - "Devono capire che prima non c'era alcuna minaccia, ma risponderemo se la Nato dispiegherà truppe e infrastrutture in Finlandia e Svezia dopo che si saranno unite all'alleanza militare guidata dagli Stati Uniti.

Il governo britannico ha annunciato un miliardo di sterline (1,16 miliardi di euro) in aiuti aggiuntivi all'Ucraina

Gli alleati della Nato ritengono che il conflitto in Ucraina si protrarrà per i prossimi mesi e potrebbe durare fino al 2023, lo riferiscono fonti della Casa Bianca.