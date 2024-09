Attacco col coltello a Rotterdam, un morto e due feriti gravi

Olanda, attacco di un uomo armato di coltelli contro dei passanti a Rotterdam. Il bilancio è di un morto e due feriti gravi

Torna l'incubo del terrorismo. Un uomo armato di coltelli ha seminato il panico per le vie di Rotterdam: al grido di Allah Akbar ha colpito tre persone. Un uomo è morto e due sono feriti gravemente. I fatti sono avvenuti ai piedi del ponte Erasmus a Rotterdam. E' quanto ha riferito la polizia citata dal quotidiano olandese Telegraaf. Secondo dei testimoni presenti sul ponte, l'uomo, di origine islamica, avrebbe pugnalato selvaggiamente i presenti.

Le forze dell'ordine hanno fermato un sospettato che è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale per le cure. Il portavoce della polizia, Wessel Stolle, ha riferito che le indagini sono in corso e che stanno vagliando "ogni possibile scenario". La frase pronunciata dall'uomo è al vaglio degli investigatori come "parte dell'indagine", ha aggiunto, secondo quanto riportato dall'Associated Press.