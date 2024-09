Libano, Nasrallah giura vendetta: “Da Israele dichiarazione di guerra”

Libano, Nasrallah giura vendetta

Un'intensa serie di attacchi aerei israeliani si è registrata nel sud del Libano in corrispondenza dell'inizio dell'atteso discorso televisivo del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Come riporta l’Ansa, Jet militari israeliani hanno volato a bassa quota sopra Beirut durante la trasmissione del discorso.

"Il nemico israeliano ha preso di mira migliaia di cercapersone e ha così violato tutte le leggi... ha superato tutte le linee rosse", ha detto il leader degli Hezbollah libanesi.

"Quello che ha fatto in Israele" facendo esplodere cercapersone e walkie talkie colpendo i civili "è una dichiarazione di guerra contro la sovranità del Libano, è un atto di guerra", ha rimarcato

"Israele ha colpito in aree affollate di civili come ospedali, supermercati, luoghi pubblici". Per Nasrallah il fronte libanese rimarrà aperto finché non finirà l'aggressione di Israele contro Gaza.