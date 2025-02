Attacco con coltello a Villach in Austria, un morto e quattro feriti

Austria, attacco con coltello a Villach. Morto 14enne e altri 4 feriti

"Un uomo ha attaccato a caso i passanti con un coltello" a Villach e "una vittima, un ragazzo di 14 anni, è morta", ha dichiarato il portavoce della polizia Rainer Dionisio. L'uomo non era noto alla polizia e al momento non si sa nulla sulle sue motivazioni. Due uomini sono stati feriti gravemente e altri due in modo più lieve, ha dichiarato. LEGGI ANCHE: Auto sulla folla a Monaco, il bilancio si aggrava: 36 feriti. L'attentatore ammette il fatto L'attacco è avvenuto a metà pomeriggio nel centro del capoluogo della Carinzia. Un fattorino che ha assistito all'attacco ha lanciato la sua due ruote contro l'aggressore, che è rimasto leggermente ferito ed è stato arrestato "subito dopo l'evento", secondo il portavoce. Si tratta di un richiedente asilo siriano i cui documenti erano in regola, ha aggiunto