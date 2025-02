Germania, auto sulla folla a Monaco: l'attentatore era sbarcato in Italia nel 2016

Germania, strage a Monaco: si scava nella vita dell'attentatore: sbarco in Italia e messaggi social

Ennesimo attentato in Germania, ieri un uomo si è lanciato a tutta velocità a bordo della sua auto tra la folla impegnata in una manifestazione a Monaco di Baviera, il bilancio è di 30 feriti. Mentre gli investigatori cercano di capire se ci sia una matrice terrorista dietro al gesto, si scava sulla vita dell'attentatore. Farhad N., afghano di 24 anni, sarebbe arrivato in Italia, nella zona di Reggio Calabria, nel 2016, a bordo di un barcone. Qui— secondo la ricostruzione dell’Ansa — è stato identificato e fotosegnalato. Un primo passo per entrare nei confini europei seguito da un trasferimento a Brescia con un successivo spostamento in Germania attorno al 2017. Una volta in territorio tedesco, dopo aver presentato la richiesta d’asilo, è comparso sui radar delle autorità per reati minori e solo di recente avrebbe lasciato su Internet messaggi dal contenuto estremista.

Aumenta la tensione in Germania a poco più di una settimana dalle elezioni. Il Paese, nell’arco dell’ultimo anno, è stato teatro di gesti sanguinosi portati a termine con coltelli, asce o mezzi. Protagonisti spesso - riporta Il Corriere della Sera - immigrati siriani e afghani trasformatisi in assassini con la tecnica del "taglia-erba", auto a tutta velocità sulla folla. C’è stato anche il medico d’origine saudita piombato a bordo della sua Bmw sul mercatino di Natale a Magdeburgo il 20 dicembre, personaggio contorto e ambiguo, pieno di rabbia e islamofobia ma che ha preso di mira un simbolo cristiano. L'attentatore di ieri ha seguito questa strategia: la vettura si è messa dietro alla polizia che chiudeva la parata. Poi ha accostato e accelerato. Le testimonianze e le polemiche sulla sicurezza: "Non ha sfondato le barriere, è riuscito a passare tra le transenne perché c'era troppo spazio libero".