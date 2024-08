Attacco di Israele in Cisgiordania, già decine di morti. Hamas: "Piano per allargare la guerra di Gaza"

Israele attacca la Cisgiordania: decine di morti. Presi di mira gli ospedali secondo la Mezzaluna Rossa

Verso le 2 di questa notte, mercoledì 28 agosto, l'esercito israeliano ha dato il via a una vasta operazione antiterrorismo in Cisgiordania, in particolare nelle città di Jenin e Tulkarem (nel Nord della regione). I morti sarebbero già decine e, secondo fonti come la Mezzaluna Rossa, le forze israeliane starebbero prendendo di mira gli ospedali della zona (anche se Israele avrebbe già smentito l'attacco alle strutture sanitarie).

Su X, però, sempre la Mezzaluna Rossa ha pubblicato un video in cui si vede un raid israeliano in uno dei loro centri medici del campo profughi di Al-Far'a, a sud di Tubas, in Cisgiordania, dove l'Idf ha fermato il personale e interrotto ogni comunicazione. Sono mostrati anche i paramedici allineati contro un muro.

La condanna dell'Onu

Onu riprende subito le redini ed emette una condatta attraverso l''Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani che ha condannato la "risposta sempre più militare" delle forze di sicurezza israeliane nella Cisgiordania occupata. L'agenzia Onu afferma che la recente operazione militare israeliana in Cisgiordania è condotta "in un modo che viola il diritto internazionale e rischia di infiammare ulteriormente una situazione già esplosiva".

L'obiettivo delle forze israeliane e la risposta di Hamas

Questa vasta operazione antiterroristica nel territorio della Cisgiordania potrebbe durare diversi giorni e l'obiettivo sembrerebbe quello di abbattare una rete di terroristi, la stessa che potrebbe aver organizzato l'attentato a Tel Aviv della scorsa settimana.

Hamas ha chiesto alle forze di sicurezza fedeli all'Anp di sollevarsi contro Israele elogiando i palestinesi che stano combattendo contro l'Idf. Lo riferiscono i media israeliani. Hamas afferma in una nota che "l'operazione fa parte di un piano più ampio per espandere la guerra di Gaza".