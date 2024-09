Attacco in Cisgiordania come il 7/10. Hamas prepara il colpo di Stato?

M.O.: Israele e Anp temono attacco in Cisgiordania come quello del 7 ottobre

L'Autorita' nazionale palestinese (Anp), come Israele, "teme uno scenario come quello del 7 ottobre in Cisgiordania... Ramallah teme che Hamas organizzi un colpo di Stato contro di lei, come ha fatto in precedenza nella Striscia di Gaza". E' quanto ha reso noto Sky News Arabia, citando una fonte della sicurezza israeliana, secondo la quale gli iraniani "negli ultimi mesi" hanno "aumentato gli sforzi per trasformare la Cisgiordania in un vero campo di battaglia". "Riforniscono di denaro e armi chiunque chieda", che siano "le tradizionali organizzazioni palestinesi, ma anche qualsiasi nuova cellula".

Cnn: Netanyahu ha fatto naufragare la ripresa dei negoziati

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto naufragare il tentativo dei mediatori di riprendere i negoziati per il cessate il fuoco e la presa degli ostaggi: lo ha detto alla Cnn una fonte a conoscenza dei colloqui. Secondo la Cnn, dopo l' assassinio di sei ostaggi israeliani da parte di Hamas a Gaza, i mediatori hanno lavorato per promuovere un accordo per Gaza ma Netanyahu, che ha sostenuto che Israele non lascerà mai il corridoio di Filadelfia , "ha affossato tutto con un solo discorso", ha affermato la fonte. (

Idf, ucciso capo èlite che guidò l'assalto del 7 ottobre



L'Idf ha reso noto di avere ucciso il comandante delle forze d'élite Nukhba di Hamas che ha guidato l'invasione del Moshav Netiv Ha'asara il 7 ottobre e che è stato filmato mentre beveva coca cola nella casa di un uomo che aveva appena ucciso lanciandogli una granata mentre cercava di proteggere i suoi bambini. Ahmed Wadiyya - ha detto l'esercito - è stato ucciso in un attacco aereo in cui sono morti otto membri di Hamas nei pressi dell'ospedale al-Ahli di Gaza City. Wadiyya ha assaltato la comunità israeliana arrivando con un parapendio e ha supervisionato il massacro di 21 residenti e il rapimento di uno di loro.

M.O: Herzog a governo, "non osate" rilanciare riforma Giustizia

Parlando all'Israel Bar Association, il presidente Isaac Herzog ha messo in guardia il governo dal rilanciare la sua legislazione altamente divisiva sulla revisione giudiziaria che l'anno scorso spacco' il Paese. Herzog, riportano i media israeliani, ha lanciato un forte appello all'unita', insistendo sul fatto che "in gioco ci sono l'anima e il futuro della nazione". Facendo riferimento all'aspra lotta per la radicale riforma del sistema giudiziario, Herzog ha avvertito che sta vendendo "ritornare nelle nostre vite la frattura che ha indebolito la nostra resilienza e forza". "Sento le voci e le iniziative di coloro che cercano di riportarci mesi indietro nella stessa arena in cui tutto e' iniziato, riconosco i fumi pericolosi nell'aria e li metto in guardia qui, e chiedo onestamente: e' questo cio' di cui la societa' israeliana ha bisogno ora?", ha ammonito Herzog. Alcuni giorni fa, secondo l'emittente Kan, in una riunione di Gabinetto, il ministro della Giustizia, Yariv Levin, avrebbe spinto per rilanciare il progetto di riforma della Giustizia, congelata dal 7 ottobre dopo l'attacco di Hamas. "Non osate", ha detto il presidente rivolto al governo. "Lasciateci riprendere e guarire dopo questa terribile divisione. Non dobbiamo prendere decisioni fatali sui valori fondamentali del Paese senza un ampio consenso e un dialogo approfondito e condiviso".