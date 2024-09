Hezbollah, pioggia di missili su Israele. Feriti e danni. Chiuse le scuole nel Nord

Attacco in profondità nel territorio israeliano, lanciato da Hezbollah dal confine del Libano. Secondo quanto riferito dall'esercito di Israele e dai media internazionali almeno 115 razzi sono stati lanciati, fino in direzione della città di Haifa.



L'IDF ha fatto sapere che l'obiettivo erano zone abitate da civili nel nord di Israele e che il sistema antimissile Iron Dome ha intercettato la maggior parte dei razzi. Secondo il servizio di emergenza israeliano tre persone sono rimaste ferite negli attacchi che hanno provocato non pochi danni. La difesa civile israeliana ha ordinato la chiusura di tutte le scuole nel nord del Paese, vicino al confine con il Libano.



