Attentato a Gerusalemme, un'auto si schianta contro la folla: morti e feriti

Nuovo attacco a Gerusalemme, nel quartiere Ramot abitato in maggioranza da ultraortodossi: un’auto si è schiantata contro la folla, uccidendo un gruppo di persone che erano in attesa del bus. A riferirlo è il Jerusalem Post che ha diffuso la notizia anche in un post Twitter. A ora il bilancio è di due morti, un bambino di sei anni, un uomo di 20 e diversi feriti.

L’attentatore che ha investito la folla, secondo quanto riferiscono fonti mediche e della polizia citate dal Jerusalem Post, è stato ucciso. A sparare per fermare l'attentatore sarebbe stato un civile armato, riferiscono i media israeliani. Il sito di Ynet spiega che l'attentatore è Hossein Karaka, un uomo di 31 anni che risiedeva a Gerusalemme. Nel frattempo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato l'immediata demolizione della casa dell'attentatore.

