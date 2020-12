Autorità cinesi arrestano un membro dello staff di Bloomberg News

Haze Fan, cittadina cinese e dipendente di Bloomberg News come corrispondente da Pechino, è stata arrestata dalle autorità cinesi. Lo ha annunciato l'agenzia Bloomberg. All'inizio del 2020, dopo che il Dipartimento di Stato ha imposto limiti rigorosi sui visti per giornalisti cinesi negli Usa, Pechino ha espulso diversi corrispondenti statunitensi. Secondo quanto affermato da Bloomberg, Fan sarebbe stata in contatto con i redattori lunedì, fino al momento in cui è stata scortata fuori dal suo condominio da "funzionari della sicurezza in borghese". L'accusa sarebbe quella di aver messo in pericolo la sicurezza nazionale. Un portavoce della rete, riporta il Daily Beast, ha dichiarato: "Siamo molto preoccupati per lei e abbiamo parlato attivamente con le autorità cinesi per comprendere meglio la situazione. Stiamo continuando a fare tutto il possibile per sostenerla mentre cerchiamo maggiori informazioni. Le autorità cinesi hanno insistito sul fatto che i diritti legittimi di Fan sono stati pienamente garantiti".