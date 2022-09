Bahamas, crociera degli orrori. Va a fare snorkeling, sbranata da uno squalo

Bahamas, immersione fatale. La attendeva uno squalo toro

Tragedia alle Bahamas, una donna di 58 anni è stata sbranata da uno squalo toro mentre faceva snorkeling, inutili i soccorsi. La vittima, in vacanza in crociera con la famiglia, era in gita vicino a Green Cay, nei pressi della capitale Nassau, quando è avvenuto l'incidente. Lo riporta la Bbc. Un incidente simile nella zona aveva tolto la vita a un americano di 21 anni nel 2019.

La portavoce della polizia delle Bahamas, Chrislyn Skippings, ha detto ai giornalisti che la donna era in gita con una compagnia turistica locale, che l'ha portata nella famosa area per lo snorkeling. I membri della famiglia e il personale della compagnia turistica l'hanno vista mentre veniva attaccata e sono riusciti a tirarla fuori dall'acqua ma la donna era già morta.