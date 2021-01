Belgio, 10 persone a processo per gli attentati del 2016 a Bruxelles

Per gli attentati jihadisti del 2016 a Bruxelles, in cui morirono 32 persone, finiranno a processo dieci persone, tra cui il francese Salah Abdeslam. Lo rende noto una fonte giudiziaria secondo cui le udienze non si terranno prima della seconda metà del 2022.

Il procuratore federale belga competente in materia di terrorismo aveva chiesto il rinvio a giudizio per otto persone (tra cui Abdeslam) e non dieci. Per tre dei tredici indagati è stato invece deciso il non luogo a procedere