Belgio, operazione antiterrorismo: fermate 7 persone sospettate di preparare un attentato

Vasta operazione antiterrorismo in Belgio: 7 persone sono state fermate perché sospettate di preparare un attentato

Nella giornata di oggi, giovedì 25 luglio, la polizia belga ha eseguito una serie di perquisizioni nell'ambito di una vasta operazione antiterrorismo che ha interessato diverse città del Belgio. Sono state fermate 7 persone sospettate di essere legate a un gruppo terroristico e di preparare un attentato. Lo ha annunciato la Procura federale belga. Ha riferito che sono state effettuate "14 perquisizioni dalla polizia giudiziaria federale di Anversa" in 9 città: Seraing, Anversa, Saint-Josse-ten-Noode, Menen, Bourg-Léopold, Liegi, Kortrijk, Gand e Zonhoven. L'azione di oggi è stata richiesta da un giudice ispettore specializzato in questione di terrorismo, come riporta Ansa.

Il prossimo passo sarà quello di interrogare le 7 persone fermate e dovrà farlo il giudice istruttore. Deciderà in seguito se sottoporli a mandato d'arresto o no. "Tutte le persone coinvolte sono sospettate di partecipare alle attività di un gruppo terroristico, di finanziare il terrorismo e di preparare un attacco terroristico", sottolinea la Procura, precisando che "i loro obiettivi specifici non sono ancora stati determinati".