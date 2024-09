Biden all'Onu: "La guerra di Putin in Ucraina è fallita". L'ultimo discorso da presidente Usa

Biden all'Onu, ecco l'ultimo discorso da presidente Usa

"Questo è il mio quarto e ultimo intervento qui, so che molti guardano il mondo oggi e vedono difficoltà ma io no": lo ha detto Joe Biden nel suo ultimo intervento da presidente all'assemblea generale dell'Onu, dove è stato accolto dagli applausi. "So che molti guardano al mondo di oggi con difficoltà: le situazioni in Ucraina, a Gaza, Sudan e oltre, il terrorismo, le guerre, la brutalità, la crisi climatica, le democrazie a rischio, la promessa dell'intelligenza artificiale e dei suoi rischi, ma forse perché guardo indietro nei decenni ho speranza", ha detto.

Per quanto riguarda Gaza, secondo Biden "è il momento di finalizzare l'accordo sul cessate il fuoco e di portare a casa gli ostaggi, che non hanno chiesto questa guerra che Hamas ha iniziato". Sull'escalation in Libano "una soluzione diplomatica è ancora possibile nel conflitto tra Israele e Hezbollah in Liban", ha detto Biden. Mentre su Kiev "la guerra di Putin è fallita", ha aggiunto.

Facendo riferimento alla riconciliazione tra Stati Uniti e Vietnam, il presidente Usa Joe Biden nel suo intervento all'Assemblea Onu ha affermato: "Le cose possono migliorare. Non dovremmo mai dimenticarlo. L'ho visto per tutta la mia carriera". Il presidente Usa ha detto all'Assemblea Generale Onu che è stata quell'esperienza, tra le altre a cui ha assistito, a renderlo fiducioso che il mondo supererà un altro periodo difficile. "Come leader, non possiamo permetterci il lusso" di "reagire con disperazione" alle difficoltà del mondo, "so che c'è una via d'uscita".

Capitolo Cina. Gli Stati Uniti rimangono determinati a gestire in maniera responsabile la competizione con la Cina, in modo che non degeneri in un conflitto. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante il suo discorso davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in corso a New York. "Siamo sempre pronti a collaborare nel quadro delle sfide globali, per il bene dei nostri cittadini e del mondo, ma continueremo ad opporci a pratiche commerciali scorrette e alle azioni destabilizzanti sul piano regionale, come nel Mar Cinese Meridionale e nello Stretto di Taiwan", ha detto.

Spazio anche all'intelligenza artificiale. "L'intelligenza artificiale cambierà i nostri modi di vivere, i nostri modi di lavorare, i nostri modi di fare la guerra" e "potrebbe migliorare le nostre vite", ha detto Biden. "Ma l'intelligenza artificiale porta anche grandi rischi, dai deep fake alla disinformazione, ai nuovi patogeni alle armi biologiche", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti, secondo cui "quello che dobbiamo fare è gestire questa nuova tecnologia", sottolineando che "non c'è nulla di certo su come l'intelligenza artificiale si evolverà".

Nel frattempo, la premier Giorgia Meloni, su invito di Joe Biden, interverrà questa sera all'evento promosso dagli Stati Uniti a margine dell'Assemblea Onu e dedicato alla minaccia delle droghe sintetiche. In questo contesto, la presidente del Consiglio potrebbe avere uno scambio con il presidente degli Stati Uniti. Non è prevista invece la partecipazione al tradizionale ricevimento organizzato dal presidente Usa per mercoledì, al quale sono stati invitati i leader che partecipano all'assemblea generale, per impegni fissati da tempo in Italia.