Biden con Netanyahu perde la pazienza: "Uno stronzo". E lavora ad una tregua

Guerra Israele-Hamas, il piano di Biden per una tregua di sei settimane

Biden adesso non si trattiene più, anche se in pubblico continua a sostenere Israele. In realtà il presidente Usa ha perso la pazienza nei confronti di Netanyahu. Secondo conversazioni private riportate da Nbc News, Biden - si legge su Il Fatto Quotidiano - ha detto in almeno tre occasioni che il primo ministro israeliano è un "asshole", uno "stronzo", perché si ostina a rifiutare un cessate il fuoco per Gaza. Biden ha affermato che gli Stati Uniti hanno lavorato "giorno e notte" per concordare una pausa di sei settimane nei combattimenti tra Israele e Hamas come inizio verso un cessate il fuoco più lungo. Ha affermato che "gli elementi chiave dell’accordo sono sul tavolo", anche se rimangono dei nodi da sciogliere. Biden non vuole una massiccia offensiva di Israele a Rafah senza un "piano credibile" per proteggere più di un milione di persone che vi si rifugiano.

Questa la richiesta avanzata dal presidente Usa Joe Biden al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Biden, ieri al termine dei colloqui con il re di Giordania Abdullah alla Casa Bianca, ha detto che "una grande operazione militare a Rafah non dovrebbe procedere senza un piano credibile per garantire la sicurezza e il sostegno di oltre un milione di persone che si rifugiano" nella città. "Molte persone sono state sfollate più volte in fuga dalle violenze nel nord e ora sono stipate a Rafah, esposte e vulnerabili. Hanno bisogno di essere protetti", ha aggiunto. A nove mesi dalle presidenziali, la posizione di Biden su Israele scontenta il 41% degli americani, secondo un sondaggio di Pew Research. Questo mentre una stragrande maggioranza di cittadini Usa pensa che il presidente 81enne sia troppo anziano per un secondo mandato. Intanto, le sue richieste di nuovi aiuti per Ucraina e Israele affannano nel pantano politico del Congresso.