Biden contro Musk: "Su X post antisemiti". Gli sponsor Apple, Ibm&co scappano

Biden condanna Elon Musk e i mega inserzionisti mollano X

La Casa Bianca condanna Musk per aver diffuso "orribili" menzogne antisemite. Il portavoce, Andrew Bates, ha scritto: "E' inaccettabile ripetere l'orribile bugia dietro l'atto di antisemitismo peggiore nella storia americana, un mese dopo il giorno più mortale per il popolo ebraico dopo l'Olocausto". Bates si riferisce a un commento di Musk su 'X'. Mercoledì Musk aveva commentato un post in cui si affermava che le comunità ebraiche “hanno spinto contro i bianchi esattamente il tipo di odio dialettico che affermano di volere che le persone smettano di usare contro di loro”.

Musk, che ha l’account più popolare su X, ha risposto: “Hai detto la verità”. Di qui la critica di Bates: “Condanniamo con la massima fermezza questa ripugnante promozione dell’odio antisemita e razzista, che va contro i nostri valori fondamentali come americani. Abbiamo tutti la responsabilità di riunire le persone contro l'odio e l'obbligo di parlare contro chi compromette la sicurezza delle nostre comunità".

Come riporta il Corriere della Sera, Ibm, Apple e Ue hanno deciso di non fare più pubblicità su X. Musk aveva già perso il 60% della pubblicità nella sua rete sociale proprio per i messaggi di odio che affollano la sua rete: post che, nonostante X affermi di lavorare alacremente per bloccarli, accompagnano le inserzioni di società come Amazon e Nbc.