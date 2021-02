Biden dichiara lo stato d'emergenza in Texas (non per Covid)

Biden dichiara lo stato d'emergenza in Texas

Il presidente Usa, Joe Biden, ha approvato la dichiarazione di stato d'emergenza per il Texas, per via della crisi provocata dall'ondata di gelo e ha ordinato all'assistenza federale di contribuire agli sforzi statali e locali nelle aree colpite". Lo ha reso noto la Casa Bianca in una nota.

Con la dichiarazione di 'major disaster' la Casa Bianca mette a disposizione dello Stato del Texas, delle amministrazioni locali e di determinate Ong le risorse federali per alloggi temporanei, riparazioni di edifici, prestiti agevolati per le proprieta' danneggiate e non assicurate e altri programmi di aiuto al business e ai privati per riprendersi dalle conseguenze del disastro.

"L'assistenza potrà comprendere - spiega comunicato della Casa Bianca - in fondi per abitazioni temporanee e ristrutturazioni, prestiti agevolati per coprire la perdita di proprietà non assicurare ed altri programmi per aiutare gli individui e le imprese a riprendersi dopo gli effetti del disastro".

Biden, che intende recarsi in Texas nei prossimi giorni, è in contatto con i sindaci delle principali città, come Dallas, Austin e Houston per assicurarsi che abbiano accesso alle risorse federali, fanno sapere ancora dalla Casa Bianca.