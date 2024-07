Biden, ennesima gaffe: "Sono stato la prima donna nera vice presidente"

Un'intervista che ha fatto rapidamente il giro del mondo rischia di compromettere ancora di più l'immagine di un presidente anziano e in evidente difficoltà nelle ultime uscite pubbliche.

Biden confuso, manager e finanziatori gli chiedono di lasciare

Un gruppo di 168 fra manager, attivisti e finanziatori chiede a Joe Biden di ritirarsi. "Chiediamo rispettosamente il ritiro della candidatura per il bene della nostra democrazia e del nostro paese", si legge nella lettera inviata alla Casa Bianca e riportata da Washington Post. La missiva è stata organizzata da Leadership Now Project, associazione fondata nel 2018 in risposta ai crescenti timori per le minacce alla democrazia. Fra i 168 firmatari ci sono Christy Walton, la nuora del fondatore di Walmart, il miliardario investitore Mike Novogratz e il professore di Harvard Lawrence Lessing.