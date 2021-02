Biden ha promesso di abolire la pena di morte in America.

Manca solo la firma del governatore, ma già ieri i legislatori della Virginia hanno approvato l'abolizione della pena di morte nello stato. Uno stato che detiene il triste record per maggior numero di esecuzioni nella storia degli Stati Uniti.

E se questo non bastasse è anche il primo stato che concentra il maggior numero di contee favorevoli alla pena capitale.

Appena il governatore, il democratico Ralph Northam, firmerà il disegno di legge, la Virginia sarà il 23 ° stato ad aver abolito la pena di morte, lasciandola in vigore in altri 27.

La maggioranza democratica ha portato avanti nella consapevolezza che la pena di morte sia stata è stata applicata in maniera sproporzionata alle persone di colore, ai disabili mentali e ai senza fissa dimora. I repubblicani hanno resistito, considerando che il provvedimento lascia le vittime e le loro famiglie senza risarcimento, e che alcuni tipi di crimini sono così terribili da non consentire altra scelta. Ma alla fine anche un senatore repubblicano ha votato a favore dell’abolizione.

Lo Stato della Virginia ha giustiziato oltre 1.400 persone dal 1608, come confermato dall’ONG Death Penalty Information Center. Un numero che è pari a quelle giustiziate in tutto il paese dal 1976 (1532).

Infatti, da quando la Corte Suprema nel ’76 ha ripristinato la pena capitale, la Virginia ha messo a morte 113 persone, seconda sola al Texas. Difese deboli e norme estremamente rigide sono state le cause principali di questo proliferare di queste esecuzioni.

L'entrata in vigore della legge ha così salvato, pur mantenendoli all’ergastolo, gli unici due prigionieri rimasti nel braccio della morte della Virginia.

"Questa dolorosa storia, chedenuncia il razzismo alla base della pena capitale- ha detto il democratico Tim Kaine, già governatore della Virginia e attualmente rappresentante dello stato al Senato-ha portato a giustiziare 513 neri e solo 41 bianchi. Tra il 1908 e il 1965, 55 persone, tutte di colore, sono state giustiziate per stupro o tentato stupro”.

Il sentiment dell’America su questo tema sta cambiando, anche se molto lentamente . Infatti solo il 55% degli americani oggi crede, secondo un sondaggio Gallup, che la pena capitale sia la punizione appropriata per un assassino, il sostegno più basso nella storia, nonostante Donald Trump abbia lasciato la presidenza con un record di esecuzioni.

Il numero di detenuti federali giustiziati dall'amministrazione Trump in meno di un anno ha superato la somma dei prigionieri giustiziati dagli Stati in quel periodo. Al 1 ° ottobre, c'erano 2.494 detenuti nel braccio della morte dei 28 stati che, inclusa la Virginia, applicavano la pena capitale. Al totale se ne sono aggiunti altri 55 nelle carceri federali e altri quattro nell'esercito. Dal 1998, anno in cui sono state emesse 295 condanne, il numero è stato drasticamente ridotto anno dopo anno, con il minor numero di casi registrato nel 2020 (18). Il presidente Joe Biden ha promesso di porre fine all'uso della pena di morte.