Biden, prove di disgelo con il messicano Obrador sulle politiche migratorie.

E, come previsto, sono cominciate le prime prove di disgelo tra Usa e Messico per quanto riguarda le politiche migratorie rese complicate e dure dal Presidente Donald Trump.

Un mese e mezzo dopo la sua elezione a presidente degli Stati Uniti, Biden ha infatti avuto la sua prima conversazione telefonica con il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador.

Entrambi i leader hanno sottolineato la necessità di "rivitalizzare la cooperazione tra Stati Uniti e Messico per garantire una migrazione sicura e ordinata, contenere il Coronavirus, rilanciare le economie nordamericane e proteggere il confine comune".

Biden ha parlato di "un nuovo approccio regionale" in modo che i migranti "non intraprendano il pericoloso viaggio negli Stati Uniti" e ha promesso di lavorare a stretto contatto con il Messico e altri paesi della regione, nonché con le organizzazioni e gli attori coinvolti nella questione dei confini, per costruire un nuovo sistema che "rispetti gli standard internazionali" di asilo.

Secondo il comunicato del team di Biden, i due leader hanno sottolineato il desiderio di affrontare le cause profonde della migrazione in El Salvador, Guatemala, Honduras e Messico meridionale e di costruire un futuro di maggiori opportunità e sicurezza per la regione ”.

Il presidente López Obrador è stato il primo a comunicare l’incontro telefonico tramite il suo account twitter. "Dallo storico municipio di Valladolid, nello Yucatán, ho parlato per telefono con il presidente eletto degli Stati Uniti, insieme abbiamo riaffermato l'impegno a lavorare per il benessere dei nostri popoli e delle nostre nazioni. È stata una conversazione cordiale. Ci sarà un'ampia cooperazione bilaterale e un ottimo rapporto tra i presidenti del Messico e degli Stati Uniti”.

‘Buone notizie!’ è stato il commento sintetico del ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard, che ha anche partecipato alla chiamata.

Nel bel mezzo di una battaglia legale condotta dal presidente Donald Trump con accuse infondate di frode, López Obrador aveva deciso di non congratularsi con Biden fino a quando il Collegio elettorale non avesse proclamato la vittoria.

La telefonata è stata successiva ad una lettera inviata a Biden nei giorni scorsi dal presidente messicano. Nella missiva veniva sottolineata la posizione del presidente eletto "a favore dei migranti dal Messico e dal mondo" e veniva affermato che un simile approccio avrebbe consentito di "proseguire il piano per promuovere lo sviluppo e il benessere delle comunità".

“Credo che in questo modo nessuno sarà costretto a lasciare il proprio luogo di origine e potrà vivere, lavorare ed essere felice con la propria famiglia, tra la propria gente, con la propria cultura, e così potremo costruire la soluzione definitiva ai flussi migratori da e per dal Messico agli Stati Uniti ", ha detto Obrador .

L'arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca significherà un stop rispetto alla dura strategia anti-migrazione di Donald Trump, che ha portato il paese ad inasprire le proprie politiche di immigrazione, con minacce di dazi sui prodotti messicani se non si fossero fermati i flussi dei migranti in transito, in maggioranza centroamericani.

Al contrario, il presidente eletto, che durante il suo periodo come vice presidente di Barack Obama si era recato in America centrale in numerose occasioni per risolvere crisi, come quella dei 'minori non accompagnati' del 2014, ha promesso di attuare una serie di misure nel suo primi 100 giorni di governo per porre fine alle misure più dure di Trump. Una su tutte: il Programma di protezione dei migranti. Un obiettivo importante reso però ancora più difficile dal fatto che è previsto un 2021 con un un aumento delle migrazioni dai paesi centroamericani duramente colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia e da due potenti uragani.