Biden sfida Xi: Taiwan al giuramento. Dialoghi con Russia e Iran

Niente telefonata a Tsai Ing-wen come aveva fatto Donald Trump nel 2016, ma la rappresentante di Taiwan è stata invitata alla cerimonia di insediamento per la prima volta dal 1979 (cioè da quanto gli Stati Uniti hanno avviato i rapporti diplomatici con la Cina). Apertura al dialogo con Russia sul trattato nucleare e con l'Iran sulla non proliferazione. E primo dialogo con un leader straniero riservato al canadese Justin Trudeau, spesso in contrapposizione con Trump negli anni scorsi. Ecco le prime mosse di politica estera di Joe Biden.

Taiwan invitata a insediamento, prima volta dal 1979

La rappresentante di Taiwan negli Stati Uniti, Hsiao Bi-kim, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, diventando la prima rappresentante dell'isola a ricevere un invito formale dal 1979, quando Washington ruppe i legami diplomatici con l'isola per riconoscere la Repubblica Popolare Cinese. L'invito è stato confermato dal ministero degli Esteri di Taipei e potrebbe destare una prima reazione della Cina alla nuova amministrazione Usa: Pechino si oppone a ogni contatto tra Washington e Taipei e che considera l'isola destinata alla riunificazione. La stessa Hsiao Bi-kim in un video su Facebook si dichiara onorata di essere all'inaugurazione del 46esimo presidente degli Stati Uniti. "La democrazia e' il nostro linguaggio comune e la libertà è il nostro obiettivo comune", dice la de facto ambasciatore di Taipei, dichiarandosi pronta a lavorare con la nuova amministrazione Usa "nel portare avanti i nostri valori e interessi reciproci". Non si tratta della prima volta in assoluto di una partecipazione di una delegazione di Taipei alla cerimonia di inaugurazione, fa notare una fonte citata dall'agenzia di Taiwan Central News Agency, ma in passato i rappresentanti di Taiwan ricevevano l'invito per la cerimonia inaugurale in maniera informale.

USA: MOSCA OFFRE A BIDEN PROROGA 5 ANNI DEL TRATTATO NUCLEARE NEW START

Mosca ha offerto al neopresidente Usa Joe Biden una proroga del trattato New Start per la riduzione delle armi nucleari. "Confidiamo che la nuova amministrazione Usa assuma con noi un'attitudine più costruttiva al dialogo", afferma il ministero degli Esteri russo in una nota nella quale l'ex presidente Donald Trump viene criticato per il suo approccio aggressivo. Il Cremlino offre una proroga di cinque anni, senza condizioni, affinché la Russia e gli Usa possano "seriamente e congiuntamente cercare risposte alle questioni della sicurezza internazionale e della stabilità strategica". Il trattato New Start dovrebbe scadere a febbraio.

Iran: Casa Bianca,negoziati in primi colloqui con alleati

I negoziati per il ritorno degli Stati Uniti nell'accordo sul nucleare iraniano saranno al centro dei primi colloqui con gli alleati. Lo ha precisato la portavoce Casa Bianca, Jen Psaki, durante il primo briefing dell'era Biden.

Biden: primo colloquio con leader straniero sara' con Trudeau

Il primo colloquio che il neopresidente Usa Joe Biden avra' con un leader straniero sara' con il premier del vicino Canada, Justin Trudeau. Lo fa sapere la Casa Bianca nel giorno dell'insediamento, dopo che Trudeau ha espresso "delusione" per la decisione di Biden di bloccare la costruzione dell'oleodotto Keystone XL. Ad annunciare chi sarà il destinatario della prima telefonata di Biden all'estero, prevista per venerdi', è stata, durante la prima conferenza stampa della nuova amministrazione, la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Al centro del colloquio, ha spiegato, ci saranno le "importanti relazioni con il Canada" e la decisione del presidente di interrompere i lavori per la costruzione dell'oleodotto Keystone XL tra i due Paesi.