Biden si dimentica la retorica pro migranti e completa il muro di Trump

Clamoroso: Biden riprende la costruzione del muro anti migranti di Trump

Protezionismo commerciale? Fatto. Politica estera guidata dal pragmatismo su alcune dittature dimenticando la retorica sui diritti umani? Fatto, col Venezuela o l'Arabia Saudita. A Joe Biden mancava praticamente solo dimenticarsi le tradizionali posizioni sui migranti per completare la trasformazione in una sorta di Donald Trump. Non nelle maniere o nei modi, certo, ma nelle azioni molto di più. Ed ecco allora che il pezzo mancante (è proprio il caso di dirlo) viene costruito, così come il muro progettato proprio da Trump al confine con il Messico.

Durante la campagna elettorale, Biden aveva promesso che da presidente avrebbe costruito "non un altro metro" di muro di confine. Ma di fronte al numero record di migranti che continuano ad arrivare al confine meridionale dell'America con il Messico, ha silenziosamente invertito la rotta, accettando di colmare alcune evidenti lacune lasciate quando ha bruscamente interrotto la costruzione del muro nel suo primo giorno di mandato. Rimanendo in silenzio sulla costruzione del muro, Biden non ha voluto anticipare la decisione e rischiare di alienarsi i sostenitori che associano il muro di confine a Trump.

I recenti uragani aggraveranno l'incombente crisi alimentare nei Caraibi e alimenteranno ulteriormente la migrazione. Dallo scorso ottobre alla fine di agosto, i funzionari di frontiera hanno incontrato i migranti circa 2,2 milioni di volte al confine meridionale, con un aumento di circa un quarto rispetto all'anno precedente e più del doppio del numero di incontri nell'anno fiscale 2019.

Anche la natura degli arrivi è cambiata. Mentre un tempo i migranti provenivano soprattutto dal Messico e dall'America centrale, ora arriva un gran numero di cubani, venezuelani e nicaraguensi. In agosto i venezuelani hanno superato guatemaltechi e honduregni come seconda nazionalità incontrata al confine, dopo i messicani. Le tese relazioni diplomatiche con i governi dispotici di Venezuela, Cuba e Nicaragua rendono difficile rimandare a casa le persone, per cui molte vengono rilasciate in America.

A svelare il giochino di Biden è stato però Mark Kelly, senatore democratico in corsa per la rielezione in Arizona. Kelly afferma di meritare il merito di aver "spinto l'amministrazione Biden a colmare le lacune della barriera" al confine dell'Arizona con il Messico e si vanta di aver contribuito a garantire un miliardo di dollari per la sicurezza delle frontiere. Ha co-sponsorizzato una proposta di legge bipartisan al Senato per aiutare a reclutare e mantenere più agenti di frontiera e dare loro un aumento.

A Kelly serve rompere il silenzio della Casa Bianca sul muro perché Blake Masters, lo sfidante repubblicano, ha fatto della cattiva gestione del confine da parte dei Democratici una pietra miliare della sua campagna, come spiega l'Economist. E la cosa sembra funzionare, visto che i sondaggi più recenti mostrano un vantaggio di circa sei punti su Masters.

Le operazioni riprese spazieranno dalla riparazione di cancelli e strade al riempimento delle lacune del muro lasciate dopo la pausa dei lavori imposta da Biden nel gennaio 2021, spiega The Intercept. I danni ambientali del muro sono stati particolarmente acuti nel sud dell'Arizona, dove il CBP ha usato esplosivi per far saltare in aria vaste aree protette - tra cui sacre sepolture dei nativi americani e habitat faunistici unici. Alto tabù che Biden sembra pronto, anzi prontissimo, a superare.