Biden, tra uomini armati e aree blindate, si prepara a cambiare l’America

Tra aree blindate, uomini armati (arrestati) e Guardia Nazionale schierata, Joe Biden sta scaldando i motori per partire, da mercoledì, come presidente degli Stati Uniti. Ha di fronte una sfida da far tremare i polsi anche ad un superman della politica.

Tra i potenziali pericoli alla sicurezza che circolano in questi giorni nell’area di Washington la polizia del Campidoglio ha arrestato l'autista di un camion che ha presentato false credenziali per entrare all’inaugurazione. L’uomo arrestato, Allen Wesley Beeler, era in possesso di una pistola carica e centinaia di munizioni.

Un ufficiale aveva notato sul camion diverse decalcomanie relative alle armi da fuoco inclusa una che diceva: "Se sono per le tue pistole, dagli prima i tuoi proiettili".

Oltre ad una Glock carica Beeler aveva nel più di 500 colpi di munizioni da 9 mm e 21 proiettili di fucile.

In ogni caso sono giorni che l’area attorno a Capitol Hill è praticamente blindata per permettere una transizione il più possibile sicura. Sicura ma non serena serena dato che tutta la famiglia Trump, a sorpresa anche la moglie Melania si è rifiutata di incontrare la moglie di Biden Jill, polemicamente non ci sarà.

Per più di un anno e mezzo, il presidente eletto Joe Biden ha condotto una campagna promettendo di annullare diverse politiche dell'amministrazione Trump il primo giorno della sua presidenza, e ora il suo team sta compilando i dettagli di tutto questo.

Il nuovo capo del personale di Biden, Ron Klain, ha elencato gli ordini che il nuovo presidente emetterà il 20 gennaio e nei primi giorni della nuova amministrazione.

Come promesso, Biden firmerà un ordine per riportare gli Stati Uniti nell’accordo sul clima di Parigi, da cui Trump si era tolto.

Il dem ha promesso di attuare cambiamenti radicali nel settore dell'energia e dei trasporti per raggiungere nel paese gli obiettivi di Parigi.

Biden firmerà anche ordini per ordinare al Dipartimento dell'Istruzione di estendere una pausa sui pagamenti e sugli interessi dei prestiti studenteschi federali; estendere il divieto di sfratti e pignoramenti a seguito della pandemia e per revocare il divieto di viaggio del presidente Trump su alcune nazioni a maggioranza musulmana.

Inoltre, Biden firmerà un ordine che richiede mascherine sulla proprietà federale e per i viaggi interstatali. Biden ha detto che utilizzerà parte del suo discorso inaugurale per esortare gli americani a impegnarsi a indossare mascherine per almeno 100 giorni per rallentare la diffusione della pandemia di Coronavirus che ha ucciso quasi 400.000 americani.

Klain ha scritto che Biden presenterà anche un'ampia proposta di immigrazione al Congresso. Biden ha presentato un pacchetto di stimoli da $ 1,9 trilioni.

Il secondo giorno, Biden firmerà azioni relative ai test e ad altre misure contro il virus. Il 22 gennaio, Biden inviterà le agenzie a "prendere provvedimenti immediati per fornire aiuti economici alle famiglie lavoratrici che subiscono il peso maggiore della crisi del Coronavirus".

Nella seconda settimana della sua presidenza, Biden firmerà disposizioni "Buy American", nonché azioni esecutive sulle riforme della giustizia penale, misure di uguaglianza razziale, clima, immigrazione e accesso all'assistenza sanitaria. Con tanti saluti al complicato Donald Trump.