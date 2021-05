Bielorussia, volo Atene-Vilnius dirottato su Minsk per arrestare oppositore

Il caso del Dirottamento bielorusso provoca la collera dell'Unione europea alla vigilia del vertice dei capi di Stato e di governo a Bruxelles. Un aereo Ryanair partito da Atene per Vilnius e' stato dirottato quando era quasi arrivato a destinazione, a poche decine di miglia dal confine lituano, da un jet dell'aviazione militare bielorussa. Fra i 179 passeggeri, in serata ripartiti per la loro destinazione, ce n'era uno che interessava particolarmente i servizi di sicurezza di Minsk: un giovane giornalista, il 26enne Roman Protasevich, gia' direttore di un canale di informazioni dell'opposizione, Nexta, attivo su Telegram dai tempi della contestata vittoria elettorale del premier Alexander Lukashenko, l'estate scorsa, e successivamente catalogato come "terrorista" dalle autorita' bielorusse. Secondo i siti dell'opposizione che hanno diffuso sui social network la notizia, e in particolare secondo la leader del movimento Svetlana Tikhanoskaya, il giovane e' stato arrestato subito dopo l'atterraggio di emergenza e "la sua vita e' in pericolo", essendo la Bielorussia l'ultimo Paese europeo in cui c'e' ancora la pena di morte.

Sempre secondo le informazioni diffuse dagli oppositori e confermate dalla Lituania, il caccia Mig-29 che ha costretto il velivolo Ryanair ad atterrare era armato con razzi ed era accompagnato da un biposto Su-29 e da un elicottero da attacco MI-24. Il Dirottamento e l'arresto hanno scatenato la rabbia dell'Europa, ma le autorita' bielorusse si sono giustificate dando una loro versione dei fatti: dall'aereo, era stato lanciato un allarme bomba, e per questo e' stato fatto atterrare a Minsk; si sarebbe trattato di un falso allarme, hanno poi spiegato le autorita' aeroportuali. La spiegazione non ha convinto la comunita' internazionale: da tutta Europa e dal Regno Unito si sono levate voci di sdegno e preoccupazione oltre alla richiesta formale, da parte delle autorita' di Bruxelles, di consentire immediatamente ai passeggeri di proseguire il loro volo, come poi avvenuto dopo diverse ore di attesa. La Farnesina ha espresso la sua "ferma condanna" di quanto accaduto; il premier polacco Mateusz Morawiecki ha definito l'accaduto un "atto criminale di terrorismo di Stato" e ha chiesto al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che si appresta ad accogliere i 27 capi di Stato e di governo per un vertice domani a Bruxelles, di approfittare dell'appuntamento per discutere di sanzioni immediate contro Minsk.