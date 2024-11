Bin Salman manda un messaggio a Trump: "Stop al genocidio a Gaza. E va rispettata la sovranità dell'Iran"

Guerra, l'Arabia Saudita avvisa Trump e si schiera contro Israele. Svolta nei delicati equilibri geopolitici

Per la prima volta dall'inizio del conflitto in Medio Oriente si espone apertamente l'Arabia Saudita e lo fa proprio (non a caso) subito dopo l'elezione di Trump come presidente degli Stati Uniti. Il principe ereditario bin Salman manda un chiaro messaggio non solo agli Usa ma al mondo e lo fa in occasione del vertice congiunto della Lega Araba e dell’Organizzazione per la cooperazione islamica a Riyad. Bin Salman ha condannato il "genocidio" di Gaza ed ha chiesto - riporta Il Fatto Quotidiano - l’immediato cessate il fuoco nella Striscia e in Libano: "Chiediamo alla comunità internazionale di assumersi le proprie responsabilità ponendo immediatamente fine agli attacchi israeliani contro i nostri fratelli in Palestina e in Libano", ha dichiarato il padrone di casa nel suo discorso di apertura. E ha poi invitato Israele a rispettare la sovranità dell’Iran e ad astenersi dall’attaccare il suo territorio.

Anche da Teheran - prosegue Il Fatto - lanciano un messaggio proprio a Trump, un segnale più diretto di quello di bin Salman: "Ci auguriamo che gli Stati Uniti impediscano l’escalation della guerra nella regione e fermino il genocidio del regime sionista a Gaza e in Libano – ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei. Gli statisti americani dovrebbero imparare una lezione dalla situazione attuale. Ciò che è importante è l’approccio dell’amministrazione statunitense sulla regione, sui crimini israeliani a Gaza e in Libano e la sua politica sull’Iran. I Paesi della regione e del mondo monitorano il comportamento della nuova amministrazione e si aspettano che impedisca la continuazione del genocidio e dei crimini israeliani".