Bulgaria, pullman si schianta e prende fuoco: almeno 46 morti, 12 bambini

Bulgaria, 46 morti nello schianto di un pullman a sud di Sofia

E' salito a 46 il bilancio delle vittime dell'incidente di un autobus avvenuto lungo l'autostrada Struma, in Bulgaria. Il veicolo, con targa della Macedonia del Nord, si e' prima schiantato e poi ha preso fuoco nei pressi del villaggio di Bosnek.

L'autobus bruciato trasportava 52 passeggeri, fra cui 12 minori. Solo sette persone che sono ricoverate all'ospedale Pirogov sono sopravvissute e non sono in pericolo di vita nonostante le gravi ustioni riportate. Il paziente piu' giovane ha 17 anni.

I corpi, fra cui anche quelli di alcuni minori, sono irriconoscibili, il che rendera' difficile l'identificazione. Secondo i primi dati a disposizione delle autorita' bulgare, quattro autobus di un'azienda turistica della Macedonia del Nord sono entrati nel Paese attraverso il valico di frontiera Kapitan Andreevo con l'intento di recarsi a Istanbul, in Turchia.

Poco prima del tragico incidente, avvenuto intorno alle 3 del mattino ora locale (le 2 in Italia) i conducenti degli autobus si sono fermati a riposare in una stazione di servizio. L'Agenzia per le infrastrutture stradali ha annunciato che il traffico sull'autostrada nel tratto dal nodo stradale Daskalovo"al nodo stradale Dolna Dikanja e' stato limitato in entrambe le direzioni di marcia.