Cecilia Sala, i 10 giorni decisivi. Meloni accelera con Biden, non aspetta Trump

Cecilia Sala, le mosse di Meloni per liberarla. Decisiva la decisione su Abedini

Giorgia Meloni sabato sera è volata negli Usa a Mar-a-Lago per incontrare Donald Trump, il viaggio (fatto in gran segreto e annunciato solo all'ultimo momento) aveva diversi obiettivi, tra questi anche quello di risolvere in tempi brevi il caso di Cecilia Sala, la giornalista italiana arrestata in Iran lo scorso 19 dicembre. Diverse fonti governative - riporta Il Fatto Quotidiano - confermano che la decisione politica c’è. L’Italia non intende estradare negli Stati Uniti l’ingegnere iraniano Mohammad Abedini Najafabadi, arrestato il 16 dicembre a Malpensa su richiesta di Washington e detenuto nel carcere milanese di Opera.

L’obiettivo è favorire così la liberazione di Cecilia Sala, che si trova nel terribile penitenziario di Evin, alle porte di Teheran. Ieri il sottosegretario con delega ai Servizi Alfredo Mantovano - prosegue Il Fatto - ha riferito al Copasir, il comitato parlamentare che si occupa dei Servizi. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha il potere di far revocare ai giudici della Corte d’appello di Milano l’ordine di carcerazione di Abedini. Probabilmente si arriverà al 15 gennaio, quando la stessa Corte esaminerà la richiesta di trasferire l’iraniano in un'abitazione del consolato, con la garanzia dell'ambasciata che non fuggirà.

Altrimenti i tempi si allungheranno. Meloni vuole chiudere l'accordo prima dell'insediamento di Trump del 20 gennaio. Fonti governative italiane accreditano una disponibilità del tycoon, specie se la partita si chiuderà prima del suo arrivo alla Casa Bianca e dunque con Joe Biden ancora al potere, senza macchiare con un "no" la relazione tra Meloni e Trump. Giovedì la premier riceverà a Chigi il presidente americano Biden.