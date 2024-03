Chi è Chico Forti, l'italiano che farà rientro dopo 24 anni di carcere in Usa

Sessantacinquenne, trentino, campione di windsurf, produttore televisivo e cineoperatore d'assalto: ecco chi è Chico Forti

Chico Forti, il 65enne trentino che dal 2000 sconta una condanna all'ergastolo per omicidio in Florida, è stato al centro di un lungo impegno diplomatico dell'Italia. Prima dell'annuncio della premier Giorgia Meloni da Washington che finalmente è stato firmato il trasferimento, nel dicembre 2020 l'allora ministro degli Esteri Luigi Di Maio si era sbilanciato sui social su un imminente ritorno in Italia, poi sfumato per problemi burocratici.

Forti era stato condannato nel 2000 all'ergastolo senza possibilità di condizionale per l’omicidio nel 1998 a Miami di Dale Pike, figlio di Anthony Pike dal quale l'imprenditore trentino stava acquistando il Pikes Hotel, a Ibiza. L'ipotesi era che qualcuno avesse informato Dale che suo padre, affetto da demenza senile, stava per essere raggirato da Forti.

L'ex campione di windsurf ed ex produttore televisivo si è sempre proclamato innocente. Fu rinchiuso nel Dade correctional institution di Florida City, vicino a Miami, ma la sua vicenda giudiziaria è sempre stato molto oscura anche perché l'ipotesi di truffa fu subito archiviata e ci sarebbero state diverse violazioni delle garanzie spettanti all'imputato.

Forti, dopo una ricca vincita nel quiz televisivo TeleMike, negli anni '90 si era trasferito negli Stati Uniti. Per chiederne il trasferimento in Italia si erano mossi molti personaggi pubblici e nel 2021 anche l'allora Guardasigilli Anna Marta Cartabia, ma l'ostacolo principale era che in Italia in teoria non potrebbe scontare la pena comminatagli, in quanto abilitato a usufruire della libertà condizionale e di altri benefici. Ora finalmente è arrivato il via libera al trasferimento.