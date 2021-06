Cina contro H&M, Nike e Zara: "Importano prodotti nocivi per la salute"

Le autorità cinesi hanno formalmente accusato alcuni brands di moda occidentali, tra cui H&M, Nike e Zara, per aver importato abiti e giocattoli per bambini di qualità scadente e potenzialmente rischiosi per la salute.Il South China Morning Post ha riportato che l’amministrazione doganale cinese ha individuato 81 lotti di prodotti per bambini considerati nocivi. I lotti comprendono oggettistica, indumenti, giocattoli, spazzolini, scarpe e biberon.

La dogana ha ritrovato tracce di coloranti e di altri elementi dannosi per la salute in alcuni pigiami e magliette di Zara, così come in diverse t-shirts di Nike, Gap e Gu (un rivenditore affiliato della catena giapponese Uniqlo). Queste notizie sono solo l’ultimo dei recenti colpi ai marchi di abbigliamento stranieri da parte della Cina, grazie ai quali il governo spinge la popolazione a consumare e comprare merci nazionali piuttosto che occidentali.

Un episodio simile era già avvenuto sempre nei confronti di H&M e Zara il 30 maggio 2020, quando la dogana cinese ha accusato i due brands di importare indumenti nocivi per la salute dei bambini. Si tratta invece della prima volta per Nike.