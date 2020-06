Cina, Di Maio: "Rafforzare l'export per colmare il gap con Germania e Francia"

"In Europa non siamo i primi ad avere un interscambio con la Cina, la prima è la Germania, noi però dobbiamo ambire, proprio per colmare quel gap, a rafforzare la nostra presenza nelle esportazioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una video intervista con il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. "Ho sempre detto che ogni volta che noi abbiamo avuto un approccio con la Cina - ha aggiunto - è stato per aiutare le occasioni di business le nostre imprese. Nella discussa via della Seta c'è un particolare articolo che dice che si potranno sottoscrive accordi per implementare la via della Seta solo rispettando i parametri europei e le regole del mercato europeo: questo ci dà un vantaggio per quanto riguarda la tutela dei marchi dei diritti d'autore e tutto quello che ne deriva".

"Quando ci sono dei problemi noi li abbiamo affrontati" ha detto ancora riferendosi ad aziende italiane che avevano problemi per la tutela dei marchi: " siamo intervenuti e quando ci sono cose che non vanno lo facciamo sempre presente". Di Maio ha infine sottolineato come in Cina ed in generale in Asia nei prossimi anni inevitabilmente "si sposterà il Pil globale e noi anche lì dobbiamo andare ad intercettare dei mercati ma sempre in un atteggiamento di reciprocità".