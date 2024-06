Cina, accoltellati quattro insegnanti Usa. Washington: "Siamo preoccupati"

Cina, quattro docenti americani accoltellati in un parco. “Un caso isolato”

Quattro docenti universitari americani che lavoravano in Cina sono rimasti feriti in un accoltellamento segnalato in un parco pubblico di Jilin. Lo hanno reso noto il datore di lavoro e il dipartimento di Stato americano. L'episodio è avvenuto lunedì 10 giugno. I quattro sono in Cina nell'ambito di uno scambio accademico e lavorano come insegnanti al Cornell College dell'Iowa, che ha definito il loro ferimento un "grave incidente".

La deputata dell'Iowa Ashley Hinson ha scritto su X di essere "inorridita" dal fatto che i membri del Cornell College siano stati "brutalmente pugnalati". Il governatore Kim Reynolds ha affermato di essere "in contatto con la delegazione federale dell'Iowa e il dipartimento di Stato in risposta a questo orribile attacco".

"Per favore pregate per la loro piena guarigione, per il loro ritorno sicuro e per le loro famiglie qui a casa", ha aggiunto. Un portavoce del dipartimento di Stato americano ha affermato di essere "a conoscenza di notizie di un incidente con accoltellamento a Jilin, nella Repubblica popolare cinese".

La polizia locale, ha riferito il portavoce Lin Jian nel briefing quotidiano, ritiene che si sia "trattato di un caso isolato, che non interromperà i normali scambi con gli Stati Uniti".