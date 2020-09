Cina Ue, lunedì summit decisivo per l'accordo sugli investimenti

"La Cina ha capito che le conviene raggiungere un accordo con l'Ue". Trapela fiducia da un alto funzionario europeo a pochi giorni dall'incontro in videoconferenza tra Pechino e i vertici dell'Unione. Nel pomeriggio di lunedi' 14, Bruxelles spera di fare progressi sul dossier commerciale con il dichiarato obiettivo di concludere i negoziati su un accordo che, secondo fonti Ue, potrebbe arrivare entro la fine del burrascoso 2020. Da una parte del 'tavolo virtuale' ci sara' Xi Jinping, in sella al Partito comunista dal 2012 e presidente della Repubblica popolare dal 2013. Rappresentanza folta e plurale per l'Ue, con il belga Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, e le donne forti della politica tedesca: Ursula von der Leyen (presidente della Commissione) e la cancelliera Angela Merkel (alla guida del semestre di presidenza del Consiglio Ue). Unico 'mediterraneo' presente all'incontro sara' lo spagnolo Josep Borrell, Alto rappresentante Ue per la politica estera, al quale tocchera' il difficile compito di ricordare i "motivi di preoccupazione" che allontanano politicamente i due estremi dell'Eurasia: rispetto dei diritti umani in Cina, "situazione in peggioramento" ad Hong Kong e le tensioni geopolitiche nel Mar Cinese meridionale. Ma, a quanto si apprende, il dossier sotto i riflettori sara' quello commerciale.

Come ribadito ieri nel rapporto della Corte dei conti europea, la relazione bilaterale tra Pechino e i singoli Paesi membri dell'Ue - con 15 Stati (tra cui c'e' anche l'Italia) che hanno gia' aderito al progetto della nuova via della seta - potrebbe compromettere l'unita' dell'Unione. "Necessario", secondo la Corte, che gli Stati membri agiscano "come Unione" e non in ordine sparso. Una preoccupazione condivisa dall'esecutivo europeo guidato dalla von der Leyen che, non a caso, meno di un anno fa al suo insediamento parlo' di "Commissione geopolitica". "Il mercato cinese - spiega oggi un funzionario Ue con un ruolo nei negoziati con Pechino - non e' importante per le sole esportazioni, ma anche per far parte dei player di livello internazionale". In altre parole, le imprese europee non possono piu' rinunciare a una presenza commerciale in Cina, da qui la necessita' dell'Ue di fissare un quadro condiviso per ottenere il rispetto delle questioni che le stanno piu' a cuore. Si parte della trasparenza e dalla reciprocita' di trattamento nei confronti delle imprese. Argomento di discussione sara' quello dei sussidi, con la Cina che ancora sostiene i propri player di mercato in modalita' incompatibili con le regole Ue sulla concorrenza. Sul capitolo ambiente, spiegano fonti europee, l'Ue si aspetta che la controparte asiatica si prenda qualche responsabilita' in piu'.

"La Cina si e' impegnata a raggiungere il picco delle emissioni nel 2030, ma e' troppo tardi", fa notate il funzionario. "Crediamo - prosegue - che ci possa arrivare entro il 2025" fissando gia' da ora gli obiettivi sulle emissioni. Con il Green Deal, l'Ue si e' impegnata ad azzerare le emissioni nette entro il 2050. "Ci aspettiamo che la Cina faccia il possibile per raggiungere lo stesso obiettivo nella seconda meta' del secolo, magari fissando come target il 2060". Infine, c'e' il Covid. La tragedia virale ha certamente fatto emergere una sintonia piu' forte tra Pechino e Bruxelles in netta controtendenza con la crescente rivalita' tra Cina e Usa, con i sospetti sull'origine del virus piu' volte evocati da Donald Trump in prima persona e lo scetticismo americano nei confronti dell'azione dell'Oms. All'incontro di lunedi', Ue e Cina "sosterranno l'importanza del multilateralismo, della solidarieta' e della cooperazione internazionale", assicurano da Bruxelles. Parole ben diverse dai toni da guerra fredda sentiti negli ultimi mesi di confronto e scontro tra la Casa Bianca e il Governo cinese.